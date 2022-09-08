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Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T13:36
2022-09-08T13:36
2022-09-08T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сообщает РИА Новости.В обращении к россиянам он заявил: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!".Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиянам на национальном уровне. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.
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эстония, латвия, литва, польша, в мире
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
Глава МИД Эстонии: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября
13:36 08.09.2022 (обновлено: 13:37 08.09.2022)