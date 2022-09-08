https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября

Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T13:36

2022-09-08T13:36

2022-09-08T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сообщает РИА Новости.В обращении к россиянам он заявил: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!".Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиянам на национальном уровне. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.

https://crimea.ria.ru/20220905/borrel-priznal-chto-es-ne-smozhet-polnostyu-izolirovatsya-ot-rossiyan-1124407171.html

https://crimea.ria.ru/20220907/shengen-dlya-rossiyan-stanet-dorogim-i-trudnodostupnym-1124423009.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, латвия, литва, польша, в мире