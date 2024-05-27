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Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ
Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ
Более 40 беспилотников, 14 реактивных снарядов и шесть управляемых авиабомб уничтожены российскими средствами ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T15:01
2024-05-27T15:01
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
himars
авиабомба hammer
рсзо "ольха"
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Более 40 беспилотников, 14 реактивных снарядов и шесть управляемых авиабомб уничтожены российскими средствами ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял два склада, более 30 единиц техники и 1688 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, himars, авиабомба hammer, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), пво
Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ

Десятки реактивных снарядов и авиабомб сбиты российской ПВО

15:01 27.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Более 40 беспилотников, 14 реактивных снарядов и шесть управляемых авиабомб уничтожены российскими средствами ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 44 беспилотных летательных аппарата", – сказано в сообщении.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял два склада, более 30 единиц техники и 1688 боевиков.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииHIMARSАвиабомба HammerРСЗО "Ольха"Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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