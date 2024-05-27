https://crimea.ria.ru/20240527/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-44-drona-i-20-reaktivnykh-snaryadov-i-bomb-vsu-1137625172.html

Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ

Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Российская ПВО уничтожила 44 дрона и 20 реактивных снарядов и бомб ВСУ

Более 40 беспилотников, 14 реактивных снарядов и шесть управляемых авиабомб уничтожены российскими средствами ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T15:01

2024-05-27T15:01

2024-05-27T15:01

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

himars

авиабомба hammer

рсзо "ольха"

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Более 40 беспилотников, 14 реактивных снарядов и шесть управляемых авиабомб уничтожены российскими средствами ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял два склада, более 30 единиц техники и 1688 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, himars, авиабомба hammer, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), пво