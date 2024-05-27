https://crimea.ria.ru/20240527/ne-kak-ukraine-ssha-postavyat-tayvanyu-noveyshee-vooruzhenie-1137619052.html

"Не как Украине": США поставят Тайваню новейшее вооружение

"Не как Украине": США поставят Тайваню новейшее вооружение - РИА Новости Крым, 27.05.2024

"Не как Украине": США поставят Тайваню новейшее вооружение

Украина получает от США старое вооружение. Такую информацию озвучил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T11:26

2024-05-27T11:26

2024-05-27T11:26

поставки западного оружия украине

сша

тайвань

оружие

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украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Украина получает от США старое вооружение. Такую информацию озвучил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на пресс-конференции во время визита на остров Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньский канал Formosa TV на YouTube.На Тайвань, по словам Маккола, будут поставлять вооружение из новых запасов. Некоторые переданные системы будут обладать новейшими американскими технологиями.Делегация конгресса США во главе с Макколом находится на Тайване с 26 мая.В середине июля прошлого года председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это СШАЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемСенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню

сша

тайвань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, сша, тайвань, оружие, в мире, украина, новости