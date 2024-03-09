Французские истребители и ЧП в Тыве: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
19:23 09.03.2024 (обновлено: 19:41 09.03.2024)
© ТГ-канал Владислав ХовалыгАвария на ТЭЦ в Тыве
© ТГ-канал Владислав Ховалыг
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Французские и британские самолеты пытались нарушить границу России в Черном море. Резервуар с топливом загорелся в Железногорске Курской области после удара ВСУ. Крупный пожар произошел на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о развитии Юга России и Приазовья. Крымский мост во вторник был перекрыт для проезда более восьми часов. В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.
Французские истребители над Черным морем
Три французских самолета 5 марта попытались нарушить границу России в Черном море. В воздух был поднят российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.
Уже на следующий день - 6 марта - инцидент повторился с участием истребителя "Тайфун" и самолета-разведчика ВВС Великобритании.
Удар ВСУ по комбинату в Железногорске
Резервуар с топливом загорелся Железногорске Курской области 6 марта в результате атаки украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов.
Позже в этот же день ВСУ нанесли еще один беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске. Пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар на ТЭЦ в Тыве
Утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве произошел крупный пожар. По факту ЧП возбужден ряд уголовных дел. Следствие полагает, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов. Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позже цифра увеличилась до 23 человек, 15 из них госпитализировали, восемь человек доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу санавиацией МЧС.
Из-за ЧП подача тепла в Тыве была приостановлена. Спецбортом МЧС в регион доставлены дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Грузы для ликвидации последствий аварии также доставляет Минобороны РФ.
Поручения президента
Президент России Владимир Путин в среду в рамках совещания о развитии Юга России и Приазовья призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Он обозначил задачу сократить до 16 часов время следования пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.
В рамках совещания президент также заявил, что жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа расселения из аварийного жилья.
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что за последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров.
7 марта, 17:30Швеция официально стала членом НАТО
Крымский мост
Крымский мост во вторник был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 8:49. Из-за действующих ограничений девять поездов дальнего следования в этот день задерживались в пути, а на автомобильной части моста скопились очереди из сотен автомобилей.
Социальные пенсии
С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%, сообщили в четверг пресс-службе кабмина. Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе - военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. В целом решение затронет более четырех миллионов человек.