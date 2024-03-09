https://crimea.ria.ru/20240309/frantsuzskie-istrebiteli-i-chp-v-tyve-top-novostey-nedeli-1135521671.html

Французские истребители и ЧП в Тыве: топ новостей недели

Французские истребители и ЧП в Тыве: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Французские истребители и ЧП в Тыве: топ новостей недели

Французские и британские самолеты пытались нарушить границу России в Черном море. Резервуар с топливом загорелся в Железногорске Курской области после удара... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T19:23

2024-03-09T19:23

2024-03-09T19:41

топ новостей недели

пенсия

крымский мост

владимир путин (политик)

россия

украина

в мире

всу (вооруженные силы украины)

республика тыва

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Французские и британские самолеты пытались нарушить границу России в Черном море. Резервуар с топливом загорелся в Железногорске Курской области после удара ВСУ. Крупный пожар произошел на Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о развитии Юга России и Приазовья. Крымский мост во вторник был перекрыт для проезда более восьми часов. В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Французские истребители над Черным моремТри французских самолета 5 марта попытались нарушить границу России в Черном море. В воздух был поднят российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны. Уже на следующий день - 6 марта - инцидент повторился с участием истребителя "Тайфун" и самолета-разведчика ВВС Великобритании. Удар ВСУ по комбинату в ЖелезногорскеРезервуар с топливом загорелся Железногорске Курской области 6 марта в результате атаки украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов.Позже в этот же день ВСУ нанесли еще один беспилотный удар по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске. Пострадавших в результате ЧП нет. Пожар на ТЭЦ в ТывеУтром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве произошел крупный пожар. По факту ЧП возбужден ряд уголовных дел. Следствие полагает, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов. Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позже цифра увеличилась до 23 человек, 15 из них госпитализировали, восемь человек доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу санавиацией МЧС.Из-за ЧП подача тепла в Тыве была приостановлена. Спецбортом МЧС в регион доставлены дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Грузы для ликвидации последствий аварии также доставляет Минобороны РФ. Поручения президентаПрезидент России Владимир Путин в среду в рамках совещания о развитии Юга России и Приазовья призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Он обозначил задачу сократить до 16 часов время следования пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. В рамках совещания президент также заявил, что жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа расселения из аварийного жилья. В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что за последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров. Крымский мостКрымский мост во вторник был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 8:49. Из-за действующих ограничений девять поездов дальнего следования в этот день задерживались в пути, а на автомобильной части моста скопились очереди из сотен автомобилей.Социальные пенсииС 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%, сообщили в четверг пресс-службе кабмина. Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе - военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. В целом решение затронет более четырех миллионов человек.

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