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Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов
Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов
Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T08:23
2024-03-05T08:54
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".На данный момент в районе Крымского моста остановлены девять составов.Из Крыма:В Крым:Крымский мост был закрыт для проезда автомобилей в ночь на вторник. Ограничение действует с 00:35 5 марта и до сих пор.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Работает сухопутный маршрут через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто - перевозчик

08:23 05.03.2024 (обновлено: 08:54 05.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".

"Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях, - сказано в сообщении.

На данный момент в районе Крымского моста остановлены девять составов.
Из Крыма:
  • Поезд №068 Симферополь – Москва
  • Поезд №426 Симферополь – Кисловодск
  • Поезд №174 Евпатория – Москва
  • Поезд №092 Севастополь – Москва
В Крым:
  • Поезд №316 Адлер – Симферополь
  • Поезд №425 Кисловодск – Симферополь
  • Поезд №092 Москва – Севастополь
  • Поезд №173 Москва – Евпатория
  • Поезд №028 Москва – Симферополь
Крымский мост был закрыт для проезда автомобилей в ночь на вторник. Ограничение действует с 00:35 5 марта и до сих пор.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Работает сухопутный маршрут через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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