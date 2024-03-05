https://crimea.ria.ru/20240305/dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-perekryto-ostanovleno-9-sostavov-1135414052.html

Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов

Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов

Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T08:23

2024-03-05T08:23

2024-03-05T08:54

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крымский мост

поезд

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".На данный момент в районе Крымского моста остановлены девять составов.Из Крыма:В Крым:Крымский мост был закрыт для проезда автомобилей в ночь на вторник. Ограничение действует с 00:35 5 марта и до сих пор.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Работает сухопутный маршрут через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма