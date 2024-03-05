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Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов
Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов
Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T08:23
2024-03-05T08:23
2024-03-05T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".На данный момент в районе Крымского моста остановлены девять составов.Из Крыма:В Крым:Крымский мост был закрыт для проезда автомобилей в ночь на вторник. Ограничение действует с 00:35 5 марта и до сих пор.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Работает сухопутный маршрут через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов
Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто - перевозчик
08:23 05.03.2024 (обновлено: 08:54 05.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения поездов. Об этом во вторник утром сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях, - сказано в сообщении.
На данный момент в районе Крымского моста остановлены девять составов.
—Поезд №068 Симферополь – Москва
—Поезд №426 Симферополь – Кисловодск
—Поезд №174 Евпатория – Москва
—Поезд №092 Севастополь – Москва
— Поезд №316 Адлер – Симферополь
—Поезд №425 Кисловодск – Симферополь
— Поезд №092 Москва – Севастополь
—Поезд №173 Москва – Евпатория
—Поезд №028 Москва – Симферополь
Крымский мост был закрыт для проезда автомобилей в ночь на вторник. Ограничение
действует с 00:35 5 марта и до сих пор.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект, и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Работает сухопутный маршрут через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.