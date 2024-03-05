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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Крымский мост закрыт
По Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T00:37
2024-03-05T00:53
крымский мост
транспорт
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безопасность республики крым и севастополя
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, логистика, керчь, тамань, керченский пролив
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту перекрыто

00:37 05.03.2024 (обновлено: 00:53 05.03.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях обеспечения безопасности. Крымский мост – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение. Об этом напоминают крымские власти.
Приостанавливают движение в ночное время и паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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