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В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - РИА Новости Крым, 07.03.2024
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T10:22
2024-03-07T10:22
2024-03-07T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе - военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы; участники Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф."В целом решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей", - подчеркнули в правительстве.Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета на 2024-2026 годы предусматривает индексацию пенсий на 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рублей. Общий объем расходов на индексацию составит 600 млрд рублей.Кроме того, более 2,5 трлн рублей ежегодно предусмотрено в бюджете на выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 годаВоенным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсацииЧто предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения
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россия, крым, новости, социальная пенсия, пенсия, фонд социального и пенсионного страхования, общество, доходы, правительство россии
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля 2024 года
10:22 07.03.2024 (обновлено: 10:27 07.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца", - говорится в Telegram-канале правительства.
Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе - военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы; участники Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
"В целом решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей", - подчеркнули в правительстве.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета на 2024-2026 годы предусматривает индексацию пенсий на 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рублей. Общий объем расходов на индексацию составит 600 млрд рублей.
Кроме того, более 2,5 трлн рублей
ежегодно предусмотрено в бюджете на выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.
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