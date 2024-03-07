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В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - РИА Новости Крым, 07.03.2024

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T10:22

2024-03-07T10:22

2024-03-07T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии россиян на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе - военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы; участники Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф."В целом решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей", - подчеркнули в правительстве.Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета на 2024-2026 годы предусматривает индексацию пенсий на 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рублей. Общий объем расходов на индексацию составит 600 млрд рублей.Кроме того, более 2,5 трлн рублей ежегодно предусмотрено в бюджете на выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 годаВоенным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсацииЧто предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения

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россия, крым, новости, социальная пенсия, пенсия, фонд социального и пенсионного страхования, общество, доходы, правительство россии