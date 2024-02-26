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Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
В правительстве Российской Федерации выделили более 4 миллиардов рублей на поддержку некоторых категорий участников специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T10:15
2024-02-26T10:18
частичная мобилизация
правительство россии
финансы
пенсия
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В правительстве Российской Федерации выделили более 4 миллиардов рублей на поддержку некоторых категорий участников специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт правительства.В пресс-службе уточняют, что речь идет о пенсионерах различных силовых ведомств, которые до мобилизации или заключения контракта с Минобороны получали пенсию за выслугу лет. Таким образом, этим категориям военнослужащих будет возмещена утрата пенсии.Проработать механизм компенсационных выплат правительству поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Он подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыКто оплатит кредитные долги погибших участников СВ
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частичная мобилизация, правительство россии, финансы, пенсия, служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии, новости
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации

На пенсии за выслугу лет мобилизованным и контрактникам направят 4 млрд рублей

10:15 26.02.2024 (обновлено: 10:18 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенная служба
Военная служба - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В правительстве Российской Федерации выделили более 4 миллиардов рублей на поддержку некоторых категорий участников специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт правительства.
"Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что речь идет о пенсионерах различных силовых ведомств, которые до мобилизации или заключения контракта с Минобороны получали пенсию за выслугу лет. Таким образом, этим категориям военнослужащих будет возмещена утрата пенсии.
Проработать механизм компенсационных выплат правительству поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Он подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.
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