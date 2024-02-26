https://crimea.ria.ru/20240226/voennym-pensioneram--uchastnikam-svo-vyplatyat-kompensatsii-1135212459.html
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
В правительстве Российской Федерации выделили более 4 миллиардов рублей на поддержку некоторых категорий участников специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T10:15
2024-02-26T10:15
2024-02-26T10:18
частичная мобилизация
правительство россии
финансы
пенсия
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В правительстве Российской Федерации выделили более 4 миллиардов рублей на поддержку некоторых категорий участников специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт правительства.В пресс-службе уточняют, что речь идет о пенсионерах различных силовых ведомств, которые до мобилизации или заключения контракта с Минобороны получали пенсию за выслугу лет. Таким образом, этим категориям военнослужащих будет возмещена утрата пенсии.Проработать механизм компенсационных выплат правительству поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Он подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыКто оплатит кредитные долги погибших участников СВ
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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частичная мобилизация, правительство россии, финансы, пенсия, служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии, новости
Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
На пенсии за выслугу лет мобилизованным и контрактникам направят 4 млрд рублей
10:15 26.02.2024 (обновлено: 10:18 26.02.2024)