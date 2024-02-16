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Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения

Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения

В Крыму работает уже четыре Центра общения старшего поколения, в ближайшее время готовятся к открытию еще два. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T08:14

2024-02-16T08:14

2024-02-16T08:14

иван рябоконь

пенсионный фонд рф

пенсия

саки

красноперекопск

советский район

первомайский район

красногвардейский район

бахчисарайский район

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму работает уже четыре Центра общения старшего поколения, в ближайшее время готовятся к открытию еще два. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.21 февраля Центр общения старшего поколения будет открыт в Бахчисарайском районе, в помещении клиентской службы Социального фонда. В марте планируется также открытие в Красногвардейском, а в дальнейшем такие центры для пенсионеров появятся в других муниципалитетах."Граждане очень активно участвуют, мы привлекаем и министерство культуры, и министерство здравоохранения, плотно взаимодействуем с образовательными учреждениями, – подчеркнул Иван Рябоконь. – Приглашаем на мероприятия врачей, участковых, сотрудников банков. Проходят занятия по компьютерной грамотности, где рассказывают о безопасности в интернете, о мошенничестве. Врачи рассказывают, как правильно измерить давление и так далее".Для пенсионеров организовывают совместное посещение театров, музеев, библиотек, просмотры видеофильмов. Они занимаются скандинавской ходьбой, пением, танцами, знакомятся и затем с удовольствием общаются между собой, рассказал глава фонда.С 1 февраля были проиндексированы на 7,4% с пенсии и другие социальные выплаты. Увеличился материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка и еще около сорока различных пособий.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерамВ России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий

саки

красноперекопск

советский район

первомайский район

красногвардейский район

бахчисарайский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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