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Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения
Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения
В Крыму работает уже четыре Центра общения старшего поколения, в ближайшее время готовятся к открытию еще два. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T08:14
2024-02-16T08:14
иван рябоконь
пенсионный фонд рф
пенсия
саки
красноперекопск
советский район
первомайский район
красногвардейский район
бахчисарайский район
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму работает уже четыре Центра общения старшего поколения, в ближайшее время готовятся к открытию еще два. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.21 февраля Центр общения старшего поколения будет открыт в Бахчисарайском районе, в помещении клиентской службы Социального фонда. В марте планируется также открытие в Красногвардейском, а в дальнейшем такие центры для пенсионеров появятся в других муниципалитетах."Граждане очень активно участвуют, мы привлекаем и министерство культуры, и министерство здравоохранения, плотно взаимодействуем с образовательными учреждениями, – подчеркнул Иван Рябоконь. – Приглашаем на мероприятия врачей, участковых, сотрудников банков. Проходят занятия по компьютерной грамотности, где рассказывают о безопасности в интернете, о мошенничестве. Врачи рассказывают, как правильно измерить давление и так далее".Для пенсионеров организовывают совместное посещение театров, музеев, библиотек, просмотры видеофильмов. Они занимаются скандинавской ходьбой, пением, танцами, знакомятся и затем с удовольствием общаются между собой, рассказал глава фонда.С 1 февраля были проиндексированы на 7,4% с пенсии и другие социальные выплаты. Увеличился материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка и еще около сорока различных пособий.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерамВ России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий
саки
красноперекопск
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РИА Новости Крым
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иван рябоконь, пенсионный фонд рф, пенсия, саки, красноперекопск, советский район, первомайский район, красногвардейский район, бахчисарайский район, крым, видео
Что предлагают пенсионерам в крымских Центрах общения старшего поколения

В Крыму работает четыре Центра общения старшего поколения и готовятся к открытию еще два

08:14 16.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму работает уже четыре Центра общения старшего поколения, в ближайшее время готовятся к открытию еще два. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.

"Это большой пилотный проект, который запущен по всей территории Российской Федерации. Придуман он для того, чтобы наши пожилые граждане находили для себя новые развлечения, общение. Сейчас уже на территории Республики Крым открыты четыре таких центра – в городах Саки, Красноперекопске, в Советском и Первомайском районах", – рассказал Рябоконь.

21 февраля Центр общения старшего поколения будет открыт в Бахчисарайском районе, в помещении клиентской службы Социального фонда. В марте планируется также открытие в Красногвардейском, а в дальнейшем такие центры для пенсионеров появятся в других муниципалитетах.
"Граждане очень активно участвуют, мы привлекаем и министерство культуры, и министерство здравоохранения, плотно взаимодействуем с образовательными учреждениями, – подчеркнул Иван Рябоконь. – Приглашаем на мероприятия врачей, участковых, сотрудников банков. Проходят занятия по компьютерной грамотности, где рассказывают о безопасности в интернете, о мошенничестве. Врачи рассказывают, как правильно измерить давление и так далее".
Для пенсионеров организовывают совместное посещение театров, музеев, библиотек, просмотры видеофильмов. Они занимаются скандинавской ходьбой, пением, танцами, знакомятся и затем с удовольствием общаются между собой, рассказал глава фонда.
С 1 февраля были проиндексированы на 7,4% с пенсии и другие социальные выплаты. Увеличился материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка и еще около сорока различных пособий.
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Иван РябоконьПенсионный фонд РФПенсияСакиКрасноперекопскСоветский районПервомайский районКрасногвардейский районБахчисарайский районКрым
 
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