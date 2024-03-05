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Крымский мост открыли для проезда автомобилей - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Крымский мост открыли для проезда автомобилей
Крымский мост открыли для проезда автомобилей - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Крымский мост открыли для проезда автомобилей
Движение транспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T08:50
2024-03-05T08:55
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение было введено в ночь на вторник - с 00:35 5 марта.При это поезда пока не следуют по мостовому переходу через Керченский пролив. По данным компании-переводчика "Гранд Сервис Экспресс", остановлены девять составов. Они начнут движение как только это будет разрешено. Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для проезда автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

08:50 05.03.2024 (обновлено: 08:55 05.03.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Ограничение было введено в ночь на вторник - с 00:35 5 марта.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
При это поезда пока не следуют по мостовому переходу через Керченский пролив. По данным компании-переводчика "Гранд Сервис Экспресс", остановлены девять составов. Они начнут движение как только это будет разрешено.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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