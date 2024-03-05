https://crimea.ria.ru/20240305/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1135413467.html

Крымский мост открыли для проезда автомобилей

Крымский мост открыли для проезда автомобилей - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Крымский мост открыли для проезда автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T08:50

2024-03-05T08:50

2024-03-05T08:55

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение было введено в ночь на вторник - с 00:35 5 марта.При это поезда пока не следуют по мостовому переходу через Керченский пролив. По данным компании-переводчика "Гранд Сервис Экспресс", остановлены девять составов. Они начнут движение как только это будет разрешено. Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край