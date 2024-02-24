https://crimea.ria.ru/20240224/glavnoe-za-den-24-fevralya-1135190668.html

Главное за день: 24 февраля

Главное за день: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Главное за день: 24 февраля

Пожар тушили после атаки беспилотника на комбинате в Липецке. Армия России наступает в зоне СВО. Глава ДНР Пушилин побывал в Авдеевке: что с городом. Десятки... РИА Новости Крым, 24.02.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Пожар тушили после атаки беспилотника на комбинате в Липецке. Армия России наступает в зоне СВО. Глава ДНР Пушилин побывал в Авдеевке: что с городом. Десятки дел о воровстве: Пентагон расследует "помощь" Украине. Новые соглашения Украины с Италией и Канадой. Умер бессменный председатель Верховного суда России Лебедев. В зоне СВО погиб летчик из Севастополя. В Крыму меняют расписание пригородных поездов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на комбинате в Липецке Ночью 24 февраля в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что предварительной причиной ЧП стало падение беспилотника. Пожар потушили к утру. Вечером стало известно о том, как удалось обезвредить упавшие на российскую территорию части беспилотника. Также в минувшую ночь российская ПВО отразила атаки беспилотников над Липецкой, Курской и Тульской областями. и уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью днем. Армия РФ наступает: где и какие успехиРоссийские войска наступают на Авдеевском и Донецком направлениях в зоне спецоперации, потери противника здесь за сутки превысили 800 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также отмечается, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. В докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев, сообщил, что в ходе операции по освобождению Авдеевки ВС РФ продвинулись на 10 километров и продолжают наступление. По данным Минобороны, в боевых действиях на этих двух направлениях ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, а совокупные потери противника в зоне СВО составили порядка 1035 человек. В военном ведомстве России сообщили о сотнях украинских военных, которые сдаются в плен. В США заявили, что нового контрнаступления ВСУ не будет. Глава ДНР Пушилин побывал в АвдеевкеГлава ДНР Денис Пушилин посетил Авдеевку вместе с бойцами 114-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса. Он сообщил, что город ждет "очень много разминирований" и большая работа коммунальных служб. Пообщавшись с местными жителями, Пушилин распорядился составить списки медикаментов и всего необходимого, что требуется им для помощи. Люди рассказали ему, как пережили оккупацию ВСУ и на что надеялись. Десятки дел о воровстве: Пентагон расследует "помощь" УкраинеИнспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил о десятках уголовных дел, связанных с нарушениями при поставках вооружений США для ВСУ.По его словам, расследования, которые проводит Министерство обороны США, находятся на разных стадиях и рассматривают такие вопросы, как "мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств". По мнению эксперта по безопасности, специалиста в вопросах прогнозирования, подполковника запаса ФСО Василия Кашканова, происходящее в Америке свидетельствует о том, что республиканцы начинают "топить" Байдена, апеллируя к недовольному обществу, при этом все это чревато для Киева. Новые соглашения Украины с Италией и КанадойУкраина с Италией и Канадой подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.Также, по его словам, Киев подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьером Канады Джастином Трюдо, которым предусматривается выделение Украине финансовой помощи.Ранее вице-премьер Италии пояснял, какое отношение к гарантиям по безопасности имеет этот документ. Умер бессменный председатель Верховного суда РФ ЛебедевПредседатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в возрасте 80 лет.Должность председателя Верховного суда РФ занимал с 26 декабря 1991 года. До этого был председателем Верховного суда РСФСР (с 1989 г.). В зоне СВО погиб летчик из СевастополяВ Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Федор родился в Симферополе, после чего переехал семьей в севастопольский поселок-гарнизон Качу, где жил и учился. В зоне спецоперации он был с 2023 года. В Крыму меняют расписание пригородных поездовВ марте в Крыму пригородные поезда изменят расписание из-за ремонта путей. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.В компании отметили, что изменения графика будут действовать пять дней в марте, в остальные дни поезда будут курсировать по обычному расписанию. Причем на некоторых участках пути поезда будут отменены.

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https://crimea.ria.ru/20240224/zhiteli-avdeevki-ne-khotyat-uezzhat-i-veryat-v-bystroe-vosstanovlenie-goroda-1135188456.html

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https://crimea.ria.ru/20240224/v-poselke-komsomolskoe-pod-simferopolem-postroyat-novyy-most-cherez-salgir-1135190094.html

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главное за день, новости, украина, владимир зеленский (президент украины), кевин джонсон, авдеевка, денис пушилин, новости сво, всу (вооруженные силы украины)