https://crimea.ria.ru/20240224/umer-predsedatel-verkhovnogo-suda-rossii-vyacheslav-lebedev-1135185317.html

Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

На 81 году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает телеканал "Россия-24". РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T12:24

2024-02-24T12:24

2024-02-24T12:36

верховный суд россии

утраты

вячеслав лебедев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На 81 году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".Вячеслав Михайлович Лебедев – советский и российский судья, юрист и ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор.Родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968-м окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.В декабре 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году – председателем Московского городского суда.Должность председателя Верховного суда РФ занимал с 26 декабря 1991 года. До этого был председателем Верховного суда РСФСР (с 1989 г.).По предложению президента РФ Владимира Путина был назначен Советом Федерации председателем объединенного Верховного суда РФ в мае 2014 года.Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Заслуженный юрист Российской Федерации (1993). Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2023).

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд россии, утраты, вячеслав лебедев, общество