https://crimea.ria.ru/20240224/umer-predsedatel-verkhovnogo-suda-rossii-vyacheslav-lebedev-1135185317.html
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
На 81 году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает телеканал "Россия-24". РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T12:24
2024-02-24T12:24
2024-02-24T12:36
верховный суд россии
утраты
вячеслав лебедев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На 81 году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".Вячеслав Михайлович Лебедев – советский и российский судья, юрист и ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор.Родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968-м окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.В декабре 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году – председателем Московского городского суда.Должность председателя Верховного суда РФ занимал с 26 декабря 1991 года. До этого был председателем Верховного суда РСФСР (с 1989 г.).По предложению президента РФ Владимира Путина был назначен Советом Федерации председателем объединенного Верховного суда РФ в мае 2014 года.Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Заслуженный юрист Российской Федерации (1993). Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2023).
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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верховный суд россии, утраты, вячеслав лебедев, общество
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет
12:24 24.02.2024 (обновлено: 12:36 24.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На 81 году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".
"Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет", - говорится в бегущей строке телеканала.
Вячеслав Михайлович Лебедев – советский и российский судья, юрист и ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор.
Родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968-м окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
В декабре 1970 года он был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году – председателем Московского городского суда.
Должность председателя Верховного суда РФ занимал с 26 декабря 1991 года. До этого был председателем Верховного суда РСФСР (с 1989 г.).
По предложению президента РФ Владимира Путина был назначен Советом Федерации председателем объединенного Верховного суда РФ в мае 2014 года.
Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Заслуженный юрист Российской Федерации (1993). Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2023).
"Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества", – отмечается в некрологе на сайте Верховного суда РФ.