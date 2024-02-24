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В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов
В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 24.02.2024
В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов
В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T12:17
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юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Расписание движения поездов на эти даты:Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.Ранее в ЮППК предупреждали, что расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, а с 1 марта незначительно изменится расписание поезда №6658/6657 на участке Прибрежная - Евпатория: эта электричка будет отправляться из Симферополя в 20.22 и прибывать на станцию Евпатория-Курорт в 22.01.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские электрички меняют расписаниеВ крымских электричках подорожают билеты: направления и ценыПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
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крым, железные дороги крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, транспорт, общественный транспорт, расписание поездов в крыму, новости крыма
В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В марте в Крыму пригородные поезда изменят расписание из-за ремонта путей - перевозчик

12:17 24.02.2024 (обновлено: 12:20 24.02.2024)
 
© Фото: пресс-служба ЮППКЭлектропоезд в Крыму
Электропоезд в Крыму
© Фото: пресс-служба ЮППК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
"В марте изменится расписание пригородных поездов в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Семь Колодезей – Пресноводная. Изменения графика будут действовать 6, 12, 13, 14 и 19 марта 2024 года, в остальные дни поезда будут курсировать по обычному расписанию. На некоторых участках пути поезда будут отменены", - сказано в сообщении перевозчика.
Расписание движения поездов на эти даты:
  • Состав №6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей – Керчь и будет курсировать по маршруту Феодосия – Семь Колодезей;
  • №6124 отменяется на участке Владиславовка – Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия – Владиславовка;
  • № 6803/6804 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь;
  • № 6809/6810 сообщением Анапа - Керчь Южная продлевается до станции Керчь;
  • № 6744 сообщением Керчь – Джанкой: изменяется расписание на участке Пресноводная – Семь Колодезей.
Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее в ЮППК предупреждали, что расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, а с 1 марта незначительно изменится расписание поезда №6658/6657 на участке Прибрежная - Евпатория: эта электричка будет отправляться из Симферополя в 20.22 и прибывать на станцию Евпатория-Курорт в 22.01.
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