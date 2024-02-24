https://crimea.ria.ru/20240224/v-marte-v-krymu-izmenitsya-raspisanie-prigorodnykh-poezdov-1135184989.html

В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов - РИА Новости Крым, 24.02.2024

В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов

В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T12:17

2024-02-24T12:17

2024-02-24T12:20

крым

железные дороги крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

электричка

транспорт

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расписание поездов в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В марте в Крыму временно изменится расписание движения пригородных поездов в Керчь, Анапу, Джанкой и Феодосию. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Расписание движения поездов на эти даты:Перевозчик просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.Ранее в ЮППК предупреждали, что расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, а с 1 марта незначительно изменится расписание поезда №6658/6657 на участке Прибрежная - Евпатория: эта электричка будет отправляться из Симферополя в 20.22 и прибывать на станцию Евпатория-Курорт в 22.01.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские электрички меняют расписаниеВ крымских электричках подорожают билеты: направления и ценыПоездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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