https://crimea.ria.ru/20240215/krymskie-elektrichki-menyayut-raspisanie-1134959107.html
Крымские электрички меняют расписание
Крымские электрички меняют расписание - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Крымские электрички меняют расписание
Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T09:39
2024-02-15T09:39
2024-02-15T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка.Поезд № 6756 "Феодосия - Владиславовка" будет отправляться из Феодосии в 8.00 и прибывать во Владиславовку в 8.35.Поезд № 6798/6797 "Феодосия - Керчь" будет выходить из Феодосии в 10.30 с прибытием в Керчь в 13.20.Поезд № 6758 "Феодосия - Владиславовка" будет отправляться в 15.20 и прибывать в 16.00.Поезд № 6792/6791 "Керчь – Феодосия" - отправление в 15.50, прибытие в 18.30.С 1 марта также незначительно изменится расписание поезда №6658/6657 на участке Прибрежная - Евпатория: эта электричка будет отправляться из Симферополя в 20.22 и прибывать на станцию Евпатория-Курорт в 22.01.Новый график будет действовать до его отмены или корректировки. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию на сайте компании.С первого января в Крыму подорожали билеты на некоторые пригородные направления. Повышение цен связано с регулированием транспортных тарифов, сообщали ранее в ЮППК. Читайте также на РИА Новости Крым:На крымских вокзалах появятся мобильные подъемникиКрымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма, поезд, новости крыма, крым, логистика, расписание поездов в крыму
Крымские электрички меняют расписание
Расписание движения пяти пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля и 1 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка.
Поезд № 6756 "Феодосия - Владиславовка" будет отправляться из Феодосии в 8.00 и прибывать во Владиславовку в 8.35.
Поезд № 6798/6797 "Феодосия - Керчь" будет выходить из Феодосии в 10.30 с прибытием в Керчь в 13.20.
Поезд № 6758 "Феодосия - Владиславовка" будет отправляться в 15.20 и прибывать в 16.00.
Поезд № 6792/6791 "Керчь – Феодосия" - отправление в 15.50, прибытие в 18.30.
С 1 марта также незначительно изменится расписание поезда №6658/6657 на участке Прибрежная - Евпатория: эта электричка будет отправляться из Симферополя в 20.22 и прибывать на станцию Евпатория-Курорт в 22.01.
Новый график будет действовать до его отмены или корректировки. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию на сайте компании.
С первого января в Крыму подорожали билеты
на некоторые пригородные направления. Повышение цен связано с регулированием транспортных тарифов, сообщали ранее в ЮППК.
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