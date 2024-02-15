https://crimea.ria.ru/20240215/krymskie-elektrichki-menyayut-raspisanie-1134959107.html

Крымские электрички меняют расписание

Крымские электрички меняют расписание - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Крымские электрички меняют расписание

Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T09:39

2024-02-15T09:39

2024-02-15T09:39

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

железные дороги крыма

поезд

новости крыма

крым

логистика

расписание поездов в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/15/1129523645_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_dbf99b6f42715ed4b5fbe37a9ad12d10.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Расписание движения четырех пригородных поездов в Крыму изменится с 26 февраля, еще одна электричка начнет курсировать по-новому с 1 марта, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Изменения вводятся из-за ремонта на станции Владиславовка.Поезд № 6756 "Феодосия - Владиславовка" будет отправляться из Феодосии в 8.00 и прибывать во Владиславовку в 8.35.Поезд № 6798/6797 "Феодосия - Керчь" будет выходить из Феодосии в 10.30 с прибытием в Керчь в 13.20.Поезд № 6758 "Феодосия - Владиславовка" будет отправляться в 15.20 и прибывать в 16.00.Поезд № 6792/6791 "Керчь – Феодосия" - отправление в 15.50, прибытие в 18.30.С 1 марта также незначительно изменится расписание поезда №6658/6657 на участке Прибрежная - Евпатория: эта электричка будет отправляться из Симферополя в 20.22 и прибывать на станцию Евпатория-Курорт в 22.01.Новый график будет действовать до его отмены или корректировки. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию на сайте компании.С первого января в Крыму подорожали билеты на некоторые пригородные направления. Повышение цен связано с регулированием транспортных тарифов, сообщали ранее в ЮППК. Читайте также на РИА Новости Крым:На крымских вокзалах появятся мобильные подъемникиКрымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за годЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма, поезд, новости крыма, крым, логистика, расписание поездов в крыму