https://crimea.ria.ru/20240224/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-1135187808.html

Над Белгородской областью сбит беспилотник

Над Белгородской областью сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Над Белгородской областью сбит беспилотник

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена,... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T16:04

2024-02-24T16:04

2024-02-24T17:04

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена, сообщили в субботу в Минобороны России.В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

https://crimea.ria.ru/20240224/kontrnastupleniya-vsu-na-krym-ne-budet-ofitser-ssha-osadil-zelenskogo-1135186871.html

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, происшествия, новости