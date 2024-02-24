https://crimea.ria.ru/20240224/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-1135187808.html
Над Белгородской областью сбит беспилотник
Над Белгородской областью сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Над Белгородской областью сбит беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена,... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T16:04
2024-02-24T16:04
2024-02-24T17:04
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена, сообщили в субботу в Минобороны России.В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
https://crimea.ria.ru/20240224/kontrnastupleniya-vsu-na-krym-ne-budet-ofitser-ssha-osadil-zelenskogo-1135186871.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, происшествия, новости
Над Белгородской областью сбит беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
16:04 24.02.2024 (обновлено: 17:04 24.02.2024)