https://crimea.ria.ru/20240224/ukraina-podpisala-soglasheniya-o-bezopasnosti-s-italiey-i-kanadoy-1135188815.html

Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

Украина с Италией и Канадой подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил в субботу Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T18:20

2024-02-24T18:20

2024-02-24T18:28

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Украина с Италией и Канадой подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил в субботу Владимир Зеленский.Он добавил, что также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьером Канады Джастином Трюдо. Документ, как утверждается, предусматривает выделение Украине в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США) макрофинансовой и оборонной помощи.Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский ранее подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Подобное соглашение с канцлером Германии Олафом Шольцем зеленский подписал 16 февраля.Согласно документу, Германия обязуется в этом году поставить Украине военной помощи на семь миллиардов евро.По мнению генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, подписание ряда подобных сообщений говорит о том, что Украина не надеется на вступление в НАТО в ближайшие несколько лет.На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУНаперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, италия, канада, политика, новости