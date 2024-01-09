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Главное за день: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Главное за день: 9 января
Главное за день: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Главное за день: 9 января
Атаки противника на российские регионы. Боеготовность ядерной триады и возможности ПВО России. Потери ВСУ за 2023 год и за минувшие сутки. Мобилизация женщин на РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T23:15
2024-01-09T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Атаки противника на российские регионы. Боеготовность ядерной триады и возможности ПВО России. Потери ВСУ за 2023 год и за минувшие сутки. Мобилизация женщин на Украине и коррупция в рядах украинской армии. Жертвы землетрясений в Японии. Открытие дороги из Ростовской области в Луганск.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на российские регионыВо вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. На территории города был причинен ущерб жилому дому. Позже в Минобороны России сообщили об уничтожении шести беспилотников что над двумя регионами России - Курской и Орловской областями. По словам главы Курской области Романа Старовойта, под огнем боевиков погибла женщина. Боеготовность ядерной триады РФПоддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что будет продолжено оснащение армии и флота самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах. Также усилия будут сосредоточены на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Среди первоочередных планов он назвал улучшение работы системы связи, повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможностей противовоздушной обороны и спутниковой группировки. Ситуация в зоне СВОРоссийская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, потери вооруженных сил Украины за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 595 боевиков ВСУ, технику и вооружения, российские военные уничтожили пункт временной дислокации врага, перехватили десять снарядов РСЗО "Vampire", сбили шесть украинских беспилотников. Мобилизация женщин и коррупция в ВСУГлава минобороны Украины Рустем Умеров заявил о выявленных нарушениях на десятки миллиардов гривен в рядах ВСУ. По его словам, только за последние четыре месяца обнаружились нарушения на 10 миллиардов гривен (23,8 млрд рублей). Также Умеров сообщил, что Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской униформы. По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, киевский режим в любом случае будет проводить тотальную мобилизацию, в том числе женщин, что будет означать уничтожение генофонда нации и будущего самой Украины. Жертвы землетрясений в ЯпонииКоличество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек, сообщили во вторник местные власти. Больше всего погибших – в городах Судзу и Вадзима (172 человека). Общее количество жертв на данный момент составляет 202 человека. Ранее сообщалось о 180 погибших. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пострадали 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч человек. Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Дорога из Ростовской области в ЛуганскОграничение на движение общественного и пассажирского транспорта частично снято на дорогах Ростовской области, сообщили во вторник в региональном управлении ГИБДД. Движение по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке 930 км – 1000 км от города Каменск-Шахтинский до города Шахты было перекрыто накануне в связи со снегопадом. Также с 03:30 разрешено движение по автомобильной дороге Кашары – Первомайское –Милютинская – Морозовск, на участке км 47+000 по км 112+800 в Морозовском и Милютинском районах области.
https://crimea.ria.ru/20240109/v-rossii-rasshiren-spisok-meditsinskikh-uslug-po-polisu-oms-1134063867.html
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главное за день, новости, украина, новости сво, япония, в мире, политика, экономика, общество
Главное за день: 9 января

Главные события и заявления вторника, 9 января

23:15 09.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Атаки противника на российские регионы. Боеготовность ядерной триады и возможности ПВО России. Потери ВСУ за 2023 год и за минувшие сутки. Мобилизация женщин на Украине и коррупция в рядах украинской армии. Жертвы землетрясений в Японии. Открытие дороги из Ростовской области в Луганск.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки на российские регионы

Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников.
Три человека получили ранения. На территории города был причинен ущерб жилому дому.
Позже в Минобороны России сообщили об уничтожении шести беспилотников что над двумя регионами России - Курской и Орловской областями.
По словам главы Курской области Романа Старовойта, под огнем боевиков погибла женщина.
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Боеготовность ядерной триады РФ

Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что будет продолжено оснащение армии и флота самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах. Также усилия будут сосредоточены на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.
Среди первоочередных планов он назвал улучшение работы системы связи, повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможностей противовоздушной обороны и спутниковой группировки.
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Ситуация в зоне СВО

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, потери вооруженных сил Украины за 2023 год составили порядка 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружений и военной техники.
Только за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации еще 595 боевиков ВСУ, технику и вооружения, российские военные уничтожили пункт временной дислокации врага, перехватили десять снарядов РСЗО "Vampire", сбили шесть украинских беспилотников.
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Мобилизация женщин и коррупция в ВСУ

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил о выявленных нарушениях на десятки миллиардов гривен в рядах ВСУ. По его словам, только за последние четыре месяца обнаружились нарушения на 10 миллиардов гривен (23,8 млрд рублей). Также Умеров сообщил, что Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской униформы.
По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, киевский режим в любом случае будет проводить тотальную мобилизацию, в том числе женщин, что будет означать уничтожение генофонда нации и будущего самой Украины.
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Жертвы землетрясений в Японии

Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек, сообщили во вторник местные власти. Больше всего погибших – в городах Судзу и Вадзима (172 человека). Общее количество жертв на данный момент составляет 202 человека. Ранее сообщалось о 180 погибших. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пострадали 565 человек.
В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч человек. Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января.
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Дорога из Ростовской области в Луганск

Ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта частично снято на дорогах Ростовской области, сообщили во вторник в региональном управлении ГИБДД. Движение по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке 930 км – 1000 км от города Каменск-Шахтинский до города Шахты было перекрыто накануне в связи со снегопадом. Также с 03:30 разрешено движение по автомобильной дороге Кашары – Первомайское –Милютинская – Морозовск, на участке км 47+000 по км 112+800 в Морозовском и Милютинском районах области.
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