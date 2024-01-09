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Дорогу из Ростовской области в Луганск открыли для проезда - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Дорогу из Ростовской области в Луганск открыли для проезда
Дорогу из Ростовской области в Луганск открыли для проезда - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Дорогу из Ростовской области в Луганск открыли для проезда
Ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта частично снято на дорогах Ростовской области. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T09:49
2024-01-09T09:49
ростов-на-дону
погода
общество
транспорт
логистика
луганская народная республика (лнр)
луганск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта частично снято на дорогах Ростовской области. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД.Движение по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке 930 км – 1000 км от города Каменск-Шахтинский до города Шахты было перекрыто накануне в связи со снегопадом.Также с 03:30 разрешено движение по автомобильной дороге Кашары – Первомайское –Милютинская – Морозовск, на участке км 47+000 по км 112+800 в Морозовском и Милютинском районах области.Непогода во вторник обрушилась и на Крым. В Черноморском районе из-за ухудшения погодных условий частично отсутствует энергоснабжение, отменены некоторые автобусные маршруты и закрыты детские сады. В Севастополе приостановлено пассажирское сообщение.По прогнозам синоптиков, во вторник в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица, а также усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь со снегом и гололедица: погода в Крыму во вторникВ Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, погода, общество, транспорт, логистика, луганская народная республика (лнр), луганск
Дорогу из Ростовской области в Луганск открыли для проезда

Перекрытую из-за снегопада дорогу из Ростовской области в Луганск открыли для проезда

09:49 09.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта частично снято на дорогах Ростовской области. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД.
Движение по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке 930 км – 1000 км от города Каменск-Шахтинский до города Шахты было перекрыто накануне в связи со снегопадом.

"В 06:30 9 января снято ограничение по автодороге Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск", - сказано в сообщении.

Также с 03:30 разрешено движение по автомобильной дороге Кашары – Первомайское –Милютинская – Морозовск, на участке км 47+000 по км 112+800 в Морозовском и Милютинском районах области.
Непогода во вторник обрушилась и на Крым. В Черноморском районе из-за ухудшения погодных условий частично отсутствует энергоснабжение, отменены некоторые автобусные маршруты и закрыты детские сады. В Севастополе приостановлено пассажирское сообщение.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица, а также усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.
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