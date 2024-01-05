https://crimea.ria.ru/20240105/glavnoe-za-den-5-yanvarya-1134013760.html

Главное за день: 5 января

Главное за день: 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Главное за день: 5 января

Белгород восстанавливается после массированного неизбирательного обстрела ВСУ, а в Севастополе из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали семью. В США... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T22:03

2024-01-05T22:03

2024-01-05T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Белгород восстанавливается после массированного неизбирательного обстрела ВСУ, а в Севастополе из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали семью. В США потерпел крушение бомбардировщик B-1B Lancer – носитель авиамомб JDAM. Над акваторией Черного моря сбили противокорабельную ракету "Нептун", а вертолетчики Черноморского флота отработали стрельбы по морским целям. В Минобороны отчитались о поражении украинских центров управления и подвели итоги боев за неделю. В Севастополе на дорогу обрушилась скала – пострадал пассажирский автобус. В Крымских зоопарках появились новые животные – родился малыш кенгуру, поселились королевские обезьяны и… водяной дракон.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Крым: за ночь уничтожено 37 беспилотниковНад Крымом в ночь на пятницу было уничтожено 36 БПЛА, еще одни – в небе над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ."5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Вечером 4 января ВСУ предприняли воздушную атаку на Севастополь, в результате чего повреждения получил жилой дом. Семья из трех человек была эвакуирована из дома на улице Глухова, в который попал осколок ракеты.Неразорвавшийся боеприпас упал в речку Черная в районе села Черноречье, его вывезли на полигон для уничтожения.Атаки на Севастополь сегодня, 5 декабря, были продолжены: в городе трижды объявлялась воздушная тревога. Для маскировки объектов ЧФ применялось задымление.Белгород восстанавливается после обстрела ВСУПосле преступного массированного обстрела со стороны ВСУ в городе полным ходом идут восстановительные работы: оценивается ущерб, приобретаются стройматериалы, формируются строительные бригады. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков."Продолжаем восстановительные работы. Хотя после ночного обстрела работы прибавилось: много автомобилей посечено, разбиты окна, кровля. Сейчас во время утреннего обхода оценим ущерб и начнем замеры на приобретение строительных материалов и формирование строительных бригад и сами работы. За вчерашний день восстановили более 800 кв. метров стеклопакетов, оконных конструкций в жилых квартирах и домах", – написал губернатор региона.При этом атаки со стороны Украины на Белгород продолжаются – в результате ночных ударов осколочные ранения получили два человека.В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B LancerВ США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News. Катастрофа случилась в Южной Дакоте, недалеко от авиабазы военно-воздушных сил США Элсуорт. Во время приземления экипажу пришлось срочно катапультироваться.Как официально заявили представители 28-го бомбардировочного крыла в Элсворте, авария произошла во время тренировочного полета.Над Черным морем сбили противокорабельную ракету "Нептун"Ракета была сбита дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны."5 января т. г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Вертолетчики Черноморского флота отстрелялись по морским целямЭкипажи вертолетов палубной авиации провели патрулирование над акваторией Черного моря. В соответствии с полетным заданием были отработаны навыки взлета и посадки на палубу корабля, а также ведения стрельбы по движущимся морским целям. Об этом сообщает Минобороны РФ."Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Помимо задач по патрулированию, экипаж отработал навыки по ведению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели, уточнили в пресс-службе.Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: итоги СВО за неделюГрупповыми и массированными ударами армии РФ поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины, сообщили в Минобороны России."В период с 30-го декабря 2023-го года по 5-е января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам", – говорится в сообщении.Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, сообщили в оборонном ведомстве.В ходе боев авиацией и средствами ПВЛ были сбиты самолет и вертолет ВСУ, уничтожено четыре склада боеприпасов и ГСМ, подбито 14 танков и несколько сотен единиц другой боевой техники. Потери врага в живой силе составили почти 4700 человек, 13 боевиков сдались в плен российским войскам.В Севастополе на дорогу обрушилась скала – пострадал пассажирский автобусВ результате обвала скального грунта в Севастополе пострадал рейсовый автобус, сообщил в Telegram-канале Департамент транспорта города. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано."Сегодня утром на улице Героев Севастополя произошел обвал скальной породы на проезжую часть. В результате получил повреждения автобус № 26. При происшествии никто не пострадал", – говорится в сообщении.Малыш кенгуру, королевские обезьяны и аксолотль: в зоопарках Крыма пополнениеВ Бахчисарайском парке миниатюр у пары больших рыжих кенгуру родился малыш, который накануне Рождества впервые начал выбираться из маминой сумки. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Виктор Жиленко."В парке миниатюр большой рыжий кенгуру решил удивить нас. У них появился замечательный малыш. Он еще не вылезает из сумки и не гуляет отдельно от матери, но мы уже можем наблюдать за ним", – рассказал Жиленко.Кроме того, в зооуголке парка поселилась пара экзотических обезьян – королевских колобусов, родом из жаркой Африки.А в Алуштинский аквариум из Сингапура приехали водяные драконы – аксолотли. Это уникальные животные, внешний вид которых послужил основой для создания главного героя мультфильма "Как приручить дракона" – "ночной фурии" по кличке Беззубик.

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https://crimea.ria.ru/20240105/opolzen-ugrozhaet-uchastku-trassy-m-4-don-vveden-rezhim-chs-1134006726.html

https://crimea.ria.ru/20240105/ne-tolko-bolshaya-troyka-kak-zurab-tsereteli-rabotal-v-krymu-1133999434.html

https://crimea.ria.ru/20240105/lobovoe-stolknovenie-v-krymu-pogib-voditel-1134006573.html

https://crimea.ria.ru/20240105/deti-uchastnikov-svo-iz-kryma-pobyvali-v-artekovskom-gorode-masterov-1134008507.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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