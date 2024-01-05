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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 05.01.2024
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T11:18
2024-01-05T11:18
2024-01-05T12:29
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - Развожаев
11:18 05.01.2024 (обновлено: 12:29 05.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении губернатора.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.