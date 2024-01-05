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В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer - РИА Новости Крым, 05.01.2024
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T10:52
2024-01-05T10:52
2024-01-05T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News.Катастрофа случилась в Южной Дакоте, недалеко от авиабазы военно-воздушных сил США Элсуорт. Во время приземления экипажу пришлось срочно катапультироваться.Как официально заявили представители 28-го бомбардировочного крыла в Элсворте, катастрофа произошла во время тренировочного полета.В момент аварии в штате Южная Дакота были неблагоприятные погодные условия: низкая облачность при минусовой температуре и плохая видимость. Причины крушения пока не установлены."Комиссия офицеров расследует происшествие", – говорится в заявлении авиабазы.Стратегический бомбардировщик В-1В Lancer впервые поднялся в воздух в 1984 году, во время войны в Афганистане. Они могут быть вооружены корректируемыми бомбами с инерциальным наведением JDAM, самолет может нести одновременно до 16 таких боеприпасов массой по 940 кг, говорится на сайте компании-разработчика Rockwell International.
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В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик недалеко от авиабазы Элсворт
10:52 05.01.2024 (обновлено: 11:35 05.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым.
В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News
.
Катастрофа случилась в Южной Дакоте, недалеко от авиабазы военно-воздушных сил США Элсуорт. Во время приземления экипажу пришлось срочно катапультироваться.
Как официально заявили представители 28-го бомбардировочного крыла в Элсворте, катастрофа произошла во время тренировочного полета.
В момент аварии в штате Южная Дакота были неблагоприятные погодные условия: низкая облачность при минусовой температуре и плохая видимость. Причины крушения пока не установлены.
"Комиссия офицеров расследует происшествие", – говорится в заявлении авиабазы.
Стратегический бомбардировщик В-1В Lancer впервые поднялся в воздух в 1984 году, во время войны в Афганистане. Они могут быть вооружены корректируемыми бомбами с инерциальным наведением JDAM, самолет может нести одновременно до 16 таких боеприпасов массой по 940 кг, говорится на сайте компании-разработчика Rockwell International.