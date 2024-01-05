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В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer - РИА Новости Крым, 05.01.2024

В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T10:52

2024-01-05T10:52

2024-01-05T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News.Катастрофа случилась в Южной Дакоте, недалеко от авиабазы военно-воздушных сил США Элсуорт. Во время приземления экипажу пришлось срочно катапультироваться.Как официально заявили представители 28-го бомбардировочного крыла в Элсворте, катастрофа произошла во время тренировочного полета.В момент аварии в штате Южная Дакота были неблагоприятные погодные условия: низкая облачность при минусовой температуре и плохая видимость. Причины крушения пока не установлены."Комиссия офицеров расследует происшествие", – говорится в заявлении авиабазы.Стратегический бомбардировщик В-1В Lancer впервые поднялся в воздух в 1984 году, во время войны в Афганистане. Они могут быть вооружены корректируемыми бомбами с инерциальным наведением JDAM, самолет может нести одновременно до 16 таких боеприпасов массой по 940 кг, говорится на сайте компании-разработчика Rockwell International.

https://crimea.ria.ru/20231112/samolet-vvs-ssha-rukhnul-v-more-1132737259.html

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