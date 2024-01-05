Рейтинг@Mail.ru
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240105/v-ssha-poterpel-krushenie-strategicheskiy-bombardirovschik-b-1b-lancer-1133996769.html
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer - РИА Новости Крым, 05.01.2024
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T10:52
2024-01-05T11:35
сша
новости
в мире
ввс сша
происшествия
самолет
авиакатастрофа
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/05/1133996864_203:270:3365:2048_1920x0_80_0_0_765e8f9db5bde4082aa718a9a62bb4a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News.Катастрофа случилась в Южной Дакоте, недалеко от авиабазы военно-воздушных сил США Элсуорт. Во время приземления экипажу пришлось срочно катапультироваться.Как официально заявили представители 28-го бомбардировочного крыла в Элсворте, катастрофа произошла во время тренировочного полета.В момент аварии в штате Южная Дакота были неблагоприятные погодные условия: низкая облачность при минусовой температуре и плохая видимость. Причины крушения пока не установлены."Комиссия офицеров расследует происшествие", – говорится в заявлении авиабазы.Стратегический бомбардировщик В-1В Lancer впервые поднялся в воздух в 1984 году, во время войны в Афганистане. Они могут быть вооружены корректируемыми бомбами с инерциальным наведением JDAM, самолет может нести одновременно до 16 таких боеприпасов массой по 940 кг, говорится на сайте компании-разработчика Rockwell International.
https://crimea.ria.ru/20231112/samolet-vvs-ssha-rukhnul-v-more-1132737259.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/05/1133996864_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a9f193865f48fe73273a57c1b37093f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, новости, в мире, ввс сша, происшествия, самолет, авиакатастрофа, пентагон
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик недалеко от авиабазы Элсворт

10:52 05.01.2024 (обновлено: 11:35 05.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик ВВС США
Стратегический бомбардировщик ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В США во время тренировочных полетов потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, сообщает канал ABC News.
Катастрофа случилась в Южной Дакоте, недалеко от авиабазы военно-воздушных сил США Элсуорт. Во время приземления экипажу пришлось срочно катапультироваться.
Как официально заявили представители 28-го бомбардировочного крыла в Элсворте, катастрофа произошла во время тренировочного полета.
В момент аварии в штате Южная Дакота были неблагоприятные погодные условия: низкая облачность при минусовой температуре и плохая видимость. Причины крушения пока не установлены.
"Комиссия офицеров расследует происшествие", – говорится в заявлении авиабазы.
Стратегический бомбардировщик В-1В Lancer впервые поднялся в воздух в 1984 году, во время войны в Афганистане. Они могут быть вооружены корректируемыми бомбами с инерциальным наведением JDAM, самолет может нести одновременно до 16 таких боеприпасов массой по 940 кг, говорится на сайте компании-разработчика Rockwell International.
Здание Пентагона. Архивное фото
12 ноября 2023, 08:54
Самолет ВВС США рухнул в море
 
СШАНовостиВ миреВВС СШАПроисшествияСамолетАвиакатастрофаПентагон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
12:57В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:37Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
12:10Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
12:05В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
11:44Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:42Движение по Крымскому мосту открыто
11:27Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:18В Севастополе объявлена воздушная тревога
11:18Крымский мост закрыт
10:52В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
10:10Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ
09:34Паром и катер в Севастополе приостанавливают работу
09:11Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов
08:38Мечтал о них десять лет: в Крым привезли пару редких обезьян
08:02Мутация COVID-19 изменила течение болезни
07:34О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта
07:03Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу
05:0237 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью
00:34Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе
Лента новостейМолния