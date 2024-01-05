https://crimea.ria.ru/20240105/pervym-delom-samolety-ukraina-lishilas-esche-odnoy-sushki-i-vertoleta-1134004273.html

Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета

Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета

Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T14:37

2024-01-05T14:37

2024-01-05T14:37

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами ПВО также было уничтожено восемь крылатых ракет "Storm Shadow", 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанных для поражения наземных целей ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.Как сообщалось ранее, самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит 1 января в Днепропетровской области. За первые сутки нового года было уничтожено также более 20 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет Су-25 сбит над Херсонской областьюРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу