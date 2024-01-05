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Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T14:37
2024-01-05T14:37
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воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами ПВО также было уничтожено восемь крылатых ракет "Storm Shadow", 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанных для поражения наземных целей ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.Как сообщалось ранее, самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит 1 января в Днепропетровской области. За первые сутки нового года было уничтожено также более 20 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет Су-25 сбит над Херсонской областьюРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета

Российские войска в зоне СВО сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 противника

14:37 05.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в официальном Telegram‑канале ведомства.

Средствами ПВО также было уничтожено восемь крылатых ракет "Storm Shadow", 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанных для поражения наземных целей ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

"За прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", – информируют в ведомстве.

Как сообщалось ранее, самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит 1 января в Днепропетровской области. За первые сутки нового года было уничтожено также более 20 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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