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Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T14:37
2024-01-05T14:37
2024-01-05T14:37
министерство обороны рф
новости сво
пво
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами ПВО также было уничтожено восемь крылатых ракет "Storm Shadow", 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанных для поражения наземных целей ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.Как сообщалось ранее, самолет Су-27 воздушных сил Украины был сбит 1 января в Днепропетровской области. За первые сутки нового года было уничтожено также более 20 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет Су-25 сбит над Херсонской областьюРоссийские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолетРоссийские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
Российские войска в зоне СВО сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 противника