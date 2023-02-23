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Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью
Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T15:46
2023-02-23T15:46
своим ходом в крым
украина
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всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожено девять беспилотников в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Кармазиновка, Приволье, Рубежное и Пшеничное Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайское и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, почти 8 тысяч танков и другие виды военной техники.24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в СумахВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направленияхПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230223/uspekhi-armii-rossii-i-razgrom-vsu-na-donetskom-napravlenii-khod-svo-1127166578.html
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своим ходом в крым, украина, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия
Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью

Минобороны: системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области

15:46 23.02.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено девять беспилотников в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Кармазиновка, Приволье, Рубежное и Пшеничное Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайское и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, почти 8 тысяч танков и другие виды военной техники.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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