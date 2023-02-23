https://crimea.ria.ru/20230223/samolet-su-25-sbit-nad-khersonskoy-oblastyu-1127166880.html

Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью

Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T15:46

2023-02-23T15:46

2023-02-23T15:46

своим ходом в крым

украина

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожено девять беспилотников в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Кармазиновка, Приволье, Рубежное и Пшеничное Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайское и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, почти 8 тысяч танков и другие виды военной техники.24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в СумахВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направленияхПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230223/uspekhi-armii-rossii-i-razgrom-vsu-na-donetskom-napravlenii-khod-svo-1127166578.html

украина

херсонская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

своим ходом в крым, украина, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия