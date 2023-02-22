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ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях - РИА Новости Крым, 22.02.2023
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T13:50
2023-02-22T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских военных и тяжелую технику противника. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено 135 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронеатомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.Также на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа."Силами артиллерии и подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области", – уточнили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении цеха по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. И уничтожении иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинНад Мариуполем сбили два дронаВзрывы в Харькове и области – что происходит
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министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
Минобороны РФ: потери ВСУ растут на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
13:50 22.02.2023 (обновлено: 14:04 22.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских военных и тяжелую технику противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе наступательных действий на Красно-Лиманском направлении подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено 135 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронеатомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.
Также на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.
"Силами артиллерии и подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области", – уточнили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении цеха по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов
и боеприпасов в Сумах. И уничтожении иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики.
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