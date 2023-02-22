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ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях

ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях - РИА Новости Крым, 22.02.2023

ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях

Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T13:50

2023-02-22T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских военных и тяжелую технику противника. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено 135 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронеатомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.Также на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа."Силами артиллерии и подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области", – уточнили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении цеха по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. И уничтожении иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинНад Мариуполем сбили два дронаВзрывы в Харькове и области – что происходит

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министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости