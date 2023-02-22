Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230222/vsu-nesut-tyazhelye-poteri-na-krasno-limanskom-i-kupyanskom-napravleniyakh-1127149975.html
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях - РИА Новости Крым, 22.02.2023
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T13:50
2023-02-22T14:04
министерство обороны рф
сво
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0d/1126391792_0:10:1921:1090_1920x0_80_0_0_a751cc2005e7935775cda0e51732713c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских военных и тяжелую технику противника. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено 135 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронеатомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.Также на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа."Силами артиллерии и подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области", – уточнили в военном ведомстве.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении цеха по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. И уничтожении иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинНад Мариуполем сбили два дронаВзрывы в Харькове и области – что происходит
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0d/1126391792_144:0:1597:1090_1920x0_80_0_0_79cb05ca7248b68010a21624a82412bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях

Минобороны РФ: потери ВСУ растут на Красно-Лиманском и Купянском направлениях

13:50 22.02.2023 (обновлено: 14:04 22.02.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы группы "Центр" уничтожили более 130 украинских военных и тяжелую технику противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе наступательных действий на Красно-Лиманском направлении подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено 135 украинских военных, боевая машина пехоты, четыре бронеатомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.
Также на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.
"Силами артиллерии и подразделений Западной группировки войск нанесено поражение противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области", – уточнили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении цеха по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. И уничтожении иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин
Над Мариуполем сбили два дрона
Взрывы в Харькове и области – что происходит
Министерство обороны РФСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Стали известны подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мосту
15:05Отношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван И
14:52Обстрел и пожар в ТЦ Шебекино – пострадали двое мужчин
14:41Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
14:15На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов
14:08В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении
13:50ВСУ несут тяжелые потери на Красно-Лиманском и Купянском направлениях
13:34В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавший
13:26В Крыму потеплеет после праздника: чего ждать от погоды 23 Февраля
13:11Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах
13:10Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
12:52Украинские боевики обстреляли Шебекино: есть повреждения
12:36Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И
12:28Россия просит Генсека ООН возглавить расследование по "Северным потокам"
12:23Дойдет ли послание Путина до западных политиков – мнение
12:13Взрывы в Харькове и области – что происходит
12:05Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ
11:39Турцию снова трясет: на востоке страны толчки магнитудой до 4,4
11:19ФСБ задержала пятерых пособников террористов
11:12Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена
Лента новостейМолния