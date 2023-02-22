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Над Мариуполем сбили два дрона
Над Мариуполем сбили два дрона - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Над Мариуполем сбили два дрона
Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T10:34
2023-02-22T10:34
2023-02-22T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.Подробности об инциденте пока не приводятся.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыРоссия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовВ Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод
https://crimea.ria.ru/20230210/ataka-na-bryanskuyu-oblast--sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126898698.html
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Над Мариуполем сбили два дрона
В Мариуполе в ночь на среду система ПВО уничтожила два беспилотника
10:34 22.02.2023 (обновлено: 10:56 22.02.2023)