https://crimea.ria.ru/20230222/nad-mariupolem-sbili-dva-drona-1127143385.html

Над Мариуполем сбили два дрона

Над Мариуполем сбили два дрона - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Над Мариуполем сбили два дрона

Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T10:34

2023-02-22T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.Подробности об инциденте пока не приводятся.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыРоссия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовВ Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод

https://crimea.ria.ru/20230210/ataka-na-bryanskuyu-oblast--sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126898698.html

мариуполь

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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