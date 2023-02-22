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Над Мариуполем сбили два дрона - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Над Мариуполем сбили два дрона
Над Мариуполем сбили два дрона - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Над Мариуполем сбили два дрона
Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T10:34
2023-02-22T10:56
мариуполь
происшествия
новости
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
беспилотник
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.Подробности об инциденте пока не приводятся.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыРоссия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионовВ Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод
https://crimea.ria.ru/20230210/ataka-na-bryanskuyu-oblast--sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126898698.html
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мариуполь, происшествия, новости, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, беспилотник, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Над Мариуполем сбили два дрона

В Мариуполе в ночь на среду система ПВО уничтожила два беспилотника

10:34 22.02.2023 (обновлено: 10:56 22.02.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Два беспилотника засекли в небе над Мариуполем в ночь на среду, их сбила система ПВО. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.

"В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним", — рассказали в городской мэрии.

Подробности об инциденте пока не приводятся.
Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.
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