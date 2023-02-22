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Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах

Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах

Российские военные уничтожили цех по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T13:11

2023-02-22T13:11

2023-02-22T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. Об этом сообщает Минобороны."Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии в районе Сум", – говорится в сообщении.Также недалеко от населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временного расположения иностранных наемников, которые воевали в рядах вооруженных сил Украины."Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую сила и техника в 113 районах", – добавили в ведомстве.Кроме того, в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.Утром в среду, 22 февраля, в небе над Мариуполем системой российской противовоздушной обороны были сбиты два украинских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинКак США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"Взрывы в Харькове и области – что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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