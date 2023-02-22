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Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах
Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах
Российские военные уничтожили цех по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T13:11
2023-02-22T13:18
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
сумская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. Об этом сообщает Минобороны."Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии в районе Сум", – говорится в сообщении.Также недалеко от населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временного расположения иностранных наемников, которые воевали в рядах вооруженных сил Украины."Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую сила и техника в 113 районах", – добавили в ведомстве.Кроме того, в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.Утром в среду, 22 февраля, в небе над Мариуполем системой российской противовоздушной обороны были сбиты два украинских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинКак США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"Взрывы в Харькове и области – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230220/voyska-rossii-unichtozhili-bolshuyu-chast-zapadnoy-tekhniki-na-ukraine-1127087365.html
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, сумская область, новости, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Цех по выпуску крупнокалиберных минометов уничтожен в Сумах

Армия России разгромила пункт расположения иностранных наемников ВСУ и цех минометов

13:11 22.02.2023 (обновлено: 13:18 22.02.2023)
 
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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех по выпуску и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов в Сумах. Об этом сообщает Минобороны.
"Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии в районе Сум", – говорится в сообщении.
Также недалеко от населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временного расположения иностранных наемников, которые воевали в рядах вооруженных сил Украины.
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20 февраля, 11:15
Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине
"Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую сила и техника в 113 районах", – добавили в ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.
Утром в среду, 22 февраля, в небе над Мариуполем системой российской противовоздушной обороны были сбиты два украинских дрона.
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Министерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииСумская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Иностранные наемники ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)События в Донбассе
 
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