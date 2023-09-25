https://crimea.ria.ru/20230925/glavnye-novosti-kryma-25-sentyabrya-1131657166.html
Главные новости Крыма: 25 сентября
Главные новости Крыма: 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Главные новости Крыма: 25 сентября
Над Крымом и акваторий Черного моря сбиты еще пять беспилотников. В Севастополе методом управляемого взрыва демонтируют аварийные конструкции штаба... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T22:37
2023-09-25T22:37
2023-09-25T22:37
главное за день
новости крыма
крым
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
гуп рк "крымэнерго"
сергей аксенов
ялта
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторий Черного моря сбиты еще пять беспилотников. В Севастополе методом управляемого взрыва демонтируют аварийные конструкции штаба Черноморского флота. Развожаев объяснил алгоритм поведения при угрозе ракетной атаки. За лето по Крымскому мосту проехало около миллиона транспортных средств. В МЧС Крыма предупредили о приближающемся шторме. СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго". В Ялте частично приостановят подачу газа на несколько дней. В Севастополе наградили водителя, который вывез детей во время ракетной атаки. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Киев продолжает попытки атаковать Крым беспилотникамиВ ночь на 25 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. Еще одну попытку атаковать полуостров Киев предпринял в районе 13:00.Воздушная тревога в СевастополеВечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Временно приостановлена работа морского городского транспорта. Кроме того, останавливалось движение по Крымскому мосту.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Что делать при угрозе ракетной атаки в СевастополеВласти Севастополя разработали алгоритм действий при угрозе ракетной атаки на город. Что делать при звучании сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения, подробно разъясняется в материале.В штабе ЧФ в Севастополе демонтируют аварийные конструкцииВ центре Севастополя проводились работы по демонтажу аварийных конструкций в здании штаба Черноморского флота. Работы производят методом управляемого взрыва. Всего за день было произведено четыре таких взрыва: в 10:00, в 11:25, 13:00 и 19:00.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Минтранс подсчитал проехавшие по Крымскому мосту автоС 1 июня по 1 сентября по Крымскому мосту в обе стороны проехало около 1 млн автомобилей."Поездами дальнего следования по направлениям в Крым и из Крыма проехали 1 млн 377 тысяч 105 пассажиров", - написал в своем Telegram- канале министр транспорта РК Николай Лукашенко.На Крым идет двухдневный штормПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении МЧС.Затяжное штормовое объявили в Крыму накануне. Синоптики предупреждали об усилении ветра до 22 м/с в период с 25 по 28 сентября включительно, однако сейчас прогноз скорректировали.СНТ Симферопольского района переведут на прямые оплаты электроэнергииКрымчане, проживающие в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), смогут оплачивать потребленную электроэнергию непосредственно в "Крымэнерго". Пилотным станет Симферопольский район, после этого порядок оплаты распространится на весь полуостров."До 1 ноября необходимо выработать план перехода на прямые договоры, а затем приступить к исполнению", – написал в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.В Ялте три дня не будет газаВ Ялтинском управлении эксплуатации газового хозяйства сообщили, что 26 - 28 сентября 2023 года в связи с проведением работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления улицы Садовой будет приостановлена подача газа.Отключения коснутся Ялты, пгт. Виноградное, а также ряда коммунально-бытовых предприятий. Более подробно с перечнем отключений можно ознакомиться по ссылке.Вывез детей из-под обстрела в СевастополеСевастополе наградили водителя автобуса Игоря Колосова, который вывез школьников из центра города во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Сообщается, что взрывной волной в автобусе маршрута № 12 выбило стекло. Водитель, высадил пассажиров и собирался вернуться в депо. Но на остановке в это время находились ученики 4-го класса средней школы № 38. Классный руководитель попросила помочь в эвакуации школьников.
https://crimea.ria.ru/20230925/v-shage-ot-linii-ognya---intervyu-s-peredovoy-1131636852.html
https://crimea.ria.ru/20230925/vyvez-detey-vo-vremya-raketnoy-ataki-v-sevastopole-nagradili-voditelya-1131655784.html
https://crimea.ria.ru/20230925/barkhatnyy-sezon-v-krymu-ekspert-otsenil-zagruzku-sanatoriev-i-oteley-1131651371.html
https://crimea.ria.ru/20230925/veryu-v-rossiyu-kak-italyanskiy-ekonomist-varit-parmezan-v-krymu-1131576791.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом и акваторий Черного моря сбиты еще пять беспилотников. В Севастополе методом управляемого взрыва демонтируют аварийные конструкции штаба Черноморского флота. Развожаев объяснил алгоритм поведения при угрозе ракетной атаки. За лето по Крымскому мосту проехало около миллиона транспортных средств. В МЧС Крыма предупредили о приближающемся шторме. СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго". В Ялте частично приостановят подачу газа на несколько дней. В Севастополе наградили водителя, который вывез детей во время ракетной атаки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Киев продолжает попытки атаковать Крым беспилотниками
В ночь на 25 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника
ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. Еще одну попытку атаковать полуостров Киев предпринял в районе 13:00.
"25 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - сообщили
в Минобороны РФ.
Воздушная тревога в Севастополе
Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога
. Временно приостановлена работа морского городского транспорта.
Кроме того, останавливалось движение по Крымскому мосту.
Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
Что делать при угрозе ракетной атаки в Севастополе
Власти Севастополя разработали алгоритм действий при угрозе ракетной атаки на город. Что делать при звучании сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения населения, подробно разъясняется в материале.
"В момент получения сигнала есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер для обеспечения личной безопасности - проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции. Как только мы получаем от военных информацию о воздушной тревоге, я лично даю команду на запуск сигнала", - подчеркнул
губернатор Михаил Развожаев.
В штабе ЧФ в Севастополе демонтируют аварийные конструкции
В центре Севастополя проводились работы по демонтажу аварийных конструкций в здании штаба Черноморского флота. Работы производят методом управляемого взрыва. Всего за день было произведено четыре таких взрыва: в 10:00
, в 11:25
, 13:00
и 19:00
.
Минтранс подсчитал проехавшие по Крымскому мосту авто
С 1 июня по 1 сентября по Крымскому мосту в обе стороны проехало около 1 млн автомобилей.
"Поездами дальнего следования по направлениям в Крым и из Крыма проехали 1 млн 377 тысяч 105 пассажиров", - написал
в своем Telegram- канале министр транспорта РК Николай Лукашенко.
На Крым идет двухдневный шторм
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с", - говорится
в сообщении МЧС.
Затяжное штормовое объявили в Крыму
накануне. Синоптики предупреждали об усилении ветра до 22 м/с в период с 25 по 28 сентября включительно, однако сейчас прогноз скорректировали.
СНТ Симферопольского района переведут на прямые оплаты электроэнергии
Крымчане, проживающие в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), смогут оплачивать потребленную электроэнергию непосредственно в "Крымэнерго". Пилотным станет Симферопольский район, после этого порядок оплаты распространится на весь полуостров.
"До 1 ноября необходимо выработать план перехода на прямые договоры, а затем приступить к исполнению", – написал
в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.
В Ялте три дня не будет газа
В Ялтинском управлении эксплуатации газового хозяйства сообщили, что 26 - 28 сентября 2023 года в связи с проведением работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления улицы Садовой будет приостановлена подача газа.
Отключения коснутся Ялты, пгт. Виноградное, а также ряда коммунально-бытовых предприятий. Более подробно с перечнем отключений можно ознакомиться по ссылке
.
Вывез детей из-под обстрела в Севастополе
Севастополе наградили водителя автобуса Игоря Колосова, который вывез школьников
из центра города во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Сообщается, что взрывной волной в автобусе маршрута № 12 выбило стекло. Водитель, высадил пассажиров и собирался вернуться в депо. Но на остановке в это время находились ученики 4-го класса средней школы № 38. Классный руководитель попросила помочь в эвакуации школьников.