https://crimea.ria.ru/20230925/v-sevastopole-predupredili-o-povtornom-podryve-konstruktsiy-shtaba-chf-1131643983.html
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов,... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T11:23
2023-09-25T11:23
2023-09-25T11:26
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Утром он сообщал, что глухой звук, который услышали жители и гости Севастополя в центре города, – связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ.По данным Развожаева, закончить работы специалисты планируют до 14:00. И еще раз напомнил, что ситуация находится под контролем.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя громко – что происходитРаботы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в КрымуЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
В Севастополе предупредили о повторном подрыве аварийных конструкций штаба ЧФ
11:23 25.09.2023 (обновлено: 11:26 25.09.2023)