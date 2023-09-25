https://crimea.ria.ru/20230925/v-sevastopole-predupredili-o-povtornom-podryve-konstruktsiy-shtaba-chf-1131643983.html

В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ

В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ - РИА Новости Крым, 25.09.2023

В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ

В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов,... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T11:23

2023-09-25T11:23

2023-09-25T11:26

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Утром он сообщал, что глухой звук, который услышали жители и гости Севастополя в центре города, – связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ.По данным Развожаева, закончить работы специалисты планируют до 14:00. И еще раз напомнил, что ситуация находится под контролем.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя громко – что происходитРаботы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в КрымуЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя