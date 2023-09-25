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В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов,... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T11:23
2023-09-25T11:26
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Утром он сообщал, что глухой звук, который услышали жители и гости Севастополя в центре города, – связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ.По данным Развожаева, закончить работы специалисты планируют до 14:00. И еще раз напомнил, что ситуация находится под контролем.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя громко – что происходитРаботы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в КрымуЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ

В Севастополе предупредили о повторном подрыве аварийных конструкций штаба ЧФ

11:23 25.09.2023 (обновлено: 11:26 25.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе
Ситуация в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник продолжится работа по обрушению аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота. В городе могут быть слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Утром он сообщал, что глухой звук, который услышали жители и гости Севастополя в центре города, – связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ.
"Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11:25", - написал он в своем Telegram.
По данным Развожаева, закончить работы специалисты планируют до 14:00. И еще раз напомнил, что ситуация находится под контролем.
Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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