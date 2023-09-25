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Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
25 сентября специальные службы продолжат работу по уничтожению взрывоопасных предметов в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T08:21
2023-09-25T08:21
крым
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безопасность республики крым и севастополя
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. 25 сентября специальные службы продолжат работу по уничтожению взрывоопасных предметов в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.Власти региона призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты почти ежедневно уничтожают найденные в разных районах боеприпасы на спецполигонах. Местные власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения о прохождении военных учений.Читайте также на РИА Новости Крым:В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властейГде в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властейВ Евпатории громко – власти назвали причину
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, старый крым, кировский район крыма, красногвардейский район, новости крыма, джанкойский район
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму

В понедельник в трех районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы - власти

08:21 25.09.2023
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКСаперы обезвредили бомбу в Крыму
Саперы обезвредили бомбу в Крыму
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. 25 сентября специальные службы продолжат работу по уничтожению взрывоопасных предметов в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его данным, в понедельник в поселке Октябрьское Красногвардейского района и селе Вольном Джанкойского района утилизацию проведут с 13 до 15 часов. Кроме того, с 11 до 13.00 громко будет в Старом Крыму.
Власти региона призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты почти ежедневно уничтожают найденные в разных районах боеприпасы на спецполигонах. Местные власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения о прохождении военных учений.
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