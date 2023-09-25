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Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
25 сентября специальные службы продолжат работу по уничтожению взрывоопасных предметов в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T08:21
2023-09-25T08:21
2023-09-25T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. 25 сентября специальные службы продолжат работу по уничтожению взрывоопасных предметов в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.Власти региона призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты почти ежедневно уничтожают найденные в разных районах боеприпасы на спецполигонах. Местные власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения о прохождении военных учений.Читайте также на РИА Новости Крым:В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властейГде в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властейВ Евпатории громко – власти назвали причину
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, старый крым, кировский район крыма, красногвардейский район, новости крыма, джанкойский район
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
В понедельник в трех районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы - власти