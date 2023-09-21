https://crimea.ria.ru/20230921/gde-v-krymu-budut-slyshny-vzryvy--preduprezhdenie-vlastey-1131563828.html

Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей

Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей

В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T08:32

2023-09-21T08:32

2023-09-21T08:32

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

джанкойский район

старый крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Так, накануне взрывоопасные предметы утилизировали в Октябрьском, в селе Вольное Джанкойского района, в Старом Крыму, в Керчи, Армянске, в Ленинском и Джанкойском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметыГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории громко – власти назвали причину

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старый крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, джанкойский район, старый крым, общество