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Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей
В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T08:32
2023-09-21T08:32
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Так, накануне взрывоопасные предметы утилизировали в Октябрьском, в селе Вольное Джанкойского района, в Старом Крыму, в Керчи, Армянске, в Ленинском и Джанкойском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметыГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории громко – власти назвали причину
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, джанкойский район, старый крым, общество
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей

Работы по утилизации взрывоопасных предметов пройдут в нескольких районах Крыма

08:32 21.09.2023
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы в пгт Октябрьское, в селе Вольное Джанкойского района с 13.00 до 15.00 часов. Также уничтожать боеприпасы будут в Старом Крыму с 11.00 до 13.00.
"Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
Так, накануне взрывоопасные предметы утилизировали в Октябрьском, в селе Вольное Джанкойского района, в Старом Крыму, в Керчи, Армянске, в Ленинском и Джанкойском районах.
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Олег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымДжанкойский районСтарый КрымОбщество
 
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