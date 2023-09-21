https://crimea.ria.ru/20230921/gde-v-krymu-budut-slyshny-vzryvy--preduprezhdenie-vlastey-1131563828.html
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей
В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T08:32
2023-09-21T08:32
2023-09-21T08:32
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
джанкойский район
старый крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110498/73/1104987343_0:0:784:441_1920x0_80_0_0_c1055870982c65f5dee96497c2062bf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 21 сентября, спецслужбы будут проводить работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких регионах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Так, накануне взрывоопасные предметы утилизировали в Октябрьском, в селе Вольное Джанкойского района, в Старом Крыму, в Керчи, Армянске, в Ленинском и Джанкойском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметыГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории громко – власти назвали причину
крым
джанкойский район
старый крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110498/73/1104987343_63:0:651:441_1920x0_80_0_0_b38ac735f0a814b817a80151d9c71c36.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, джанкойский район, старый крым, общество
Где в Крыму будут слышны взрывы – предупреждение властей
Работы по утилизации взрывоопасных предметов пройдут в нескольких районах Крыма