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В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T07:34
2023-09-20T07:34
олег крючков
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, работы по утилизации пройдут в пгт. Октябрьское и селе Вольном Джанкойского района - с 13 до 15 часов, в Старом Крыму - с 11 до 13 часов, в Керчи и пгт Багерово Ленинского района, Армянске, симферопольском селе Донском и селе Майском Джанкойского района - с 10 утра до шести часов вечера.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметыВ Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причинуГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики
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РИА Новости Крым
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олег крючков, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах

Работы по утилизации взрывоопасных предметов пройдут в разных частях Крыма

07:34 20.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазминирование
Разминирование - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, работы по утилизации пройдут в пгт. Октябрьское и селе Вольном Джанкойского района - с 13 до 15 часов, в Старом Крыму - с 11 до 13 часов, в Керчи и пгт Багерово Ленинского района, Армянске, симферопольском селе Донском и селе Майском Джанкойского района - с 10 утра до шести часов вечера.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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