https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-snova-budet-gromko---vlasti-predupredili-o-vzryvakh-1131532854.html
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T07:34
2023-09-20T07:34
2023-09-20T07:34
олег крючков
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/15/1124240356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f68d1cf0858c7596ee094287b861a3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, работы по утилизации пройдут в пгт. Октябрьское и селе Вольном Джанкойского района - с 13 до 15 часов, в Старом Крыму - с 11 до 13 часов, в Керчи и пгт Багерово Ленинского района, Армянске, симферопольском селе Донском и селе Майском Джанкойского района - с 10 утра до шести часов вечера.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметыВ Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причинуГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики
https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/15/1124240356_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6a3fef2c6695558d6336579ddca41f0f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
Работы по утилизации взрывоопасных предметов пройдут в разных частях Крыма