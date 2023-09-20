https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-snova-budet-gromko---vlasti-predupredili-o-vzryvakh-1131532854.html

В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах

В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах - РИА Новости Крым, 20.09.2023

В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах

20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T07:34

2023-09-20T07:34

2023-09-20T07:34

олег крючков

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 20 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, работы по утилизации пройдут в пгт. Октябрьское и селе Вольном Джанкойского района - с 13 до 15 часов, в Старом Крыму - с 11 до 13 часов, в Керчи и пгт Багерово Ленинского района, Армянске, симферопольском селе Донском и селе Майском Джанкойского района - с 10 утра до шести часов вечера.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметыВ Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причинуГромкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики

https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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