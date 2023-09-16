https://crimea.ria.ru/20230916/v-krymu-v-subbotu-budut-slyshny-vzryvy---vlasti-nazvali-prichinu-1131456538.html

В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину

В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину

Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T08:54

2023-09-16T08:54

2023-09-16T08:54

олег крючков

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

крым

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуВ двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность