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В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину
В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину
Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T08:54
2023-09-16T08:54
олег крючков
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуВ двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
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РИА Новости Крым
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олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину

Утилизация взрывоопасных предметов пройдет в нескольких районах Крыма

08:54 16.09.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"16 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, - предупредил он в своем Telegram-канале. - В Октябрьском с 13.00 до 15.00; в Старыом Крыму с 11.00 до 13.00; в Вольном Джанкойского района с 13.00 до 15.00; на мысе Тарханкут, в районе затонувшего судна с 12 до 18.00".

Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.
Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.
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