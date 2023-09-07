https://crimea.ria.ru/20230907/v-evpatorii-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1131231439.html

В Евпатории стрельба – власти назвали причину

В Евпатории стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.09.2023

В Евпатории стрельба – власти назвали причину

Звуки стрельбы, которые жители и гости Евпатории могут услышать в четверг, связаны с учениями силовиков. Об этом предупредила глава администрации города-курорта РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T14:06

2023-09-07T14:06

2023-09-07T14:06

евпатория

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

елена демидова

вооруженные силы россии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые жители и гости Евпатории могут услышать в четверг, связаны с учениями силовиков. Об этом предупредила глава администрации города-курорта Елена Демидова.Время проведения учений не уточняется.Учения в городе, как и во всем Крыму, проходят регулярно. Так, в прошедший четверг, 31 августа, в Евпатории также проходили плановые учения, аналогичные мероприятия проводились в июле, в июне и мае. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей города и просят их соблюдать спокойствие.В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует желтый (высокий) режим террористической угрозыЧитайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьВ Крыму в четверг громко - что говорят власти

евпатория

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, елена демидова, вооруженные силы россии, крым