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В Евпатории стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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В Евпатории стрельба – власти назвали причину
В Евпатории стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Евпатории стрельба – власти назвали причину
Звуки стрельбы, которые жители и гости Евпатории могут услышать в четверг, связаны с учениями силовиков. Об этом предупредила глава администрации города-курорта РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:06
2023-09-07T14:06
евпатория
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
елена демидова
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые жители и гости Евпатории могут услышать в четверг, связаны с учениями силовиков. Об этом предупредила глава администрации города-курорта Елена Демидова.Время проведения учений не уточняется.Учения в городе, как и во всем Крыму, проходят регулярно. Так, в прошедший четверг, 31 августа, в Евпатории также проходили плановые учения, аналогичные мероприятия проводились в июле, в июне и мае. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей города и просят их соблюдать спокойствие.В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует желтый (высокий) режим террористической угрозыЧитайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюВ двух бухтах Севастополя будут стрелятьВ Крыму в четверг громко - что говорят власти
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РИА Новости Крым
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евпатория, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, елена демидова, вооруженные силы россии, крым
В Евпатории стрельба – власти назвали причину

Мэр Евпатории: звуки стрельбы связаны с учениями силовиков

14:06 07.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКупаться запрещено
Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые жители и гости Евпатории могут услышать в четверг, связаны с учениями силовиков. Об этом предупредила глава администрации города-курорта Елена Демидова.
"Уважаемые евпаторийцы! Сегодня на полигоне будут проходить учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки", - написала Демидова в своем Telegram-канале.
Время проведения учений не уточняется.
Учения в городе, как и во всем Крыму, проходят регулярно. Так, в прошедший четверг, 31 августа, в Евпатории также проходили плановые учения, аналогичные мероприятия проводились в июле, в июне и мае. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей города и просят их соблюдать спокойствие.
В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы
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ЕвпаторияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаЕлена ДемидоваВооруженные силы РоссииКрым
 
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