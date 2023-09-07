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В двух бухтах Севастополя будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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В двух бухтах Севастополя будут стрелять
В двух бухтах Севастополя будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В двух бухтах Севастополя будут стрелять
В Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя в четверг днем флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T10:54
2023-09-07T10:54
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. В Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя в четверг днем флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, они сопровождаются работой военной техники и громкими звуками. Для сохранения спокойствия местных жителей и туристов главы регионов стараются заранее предупреждать о запланированных мероприятиях.Кроме того, в разных районах полуострова специалисты ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС также предупреждают об этом заранее. Так, например, в четверг, боеприпасы утилизируют в Старом Крыму, Феодосии и других районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в четверг громко - что говорят властиЗвуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелять
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В двух бухтах Севастополя будут стрелять

Развожаев: в Камышовой и Стрелецкой бухтах флот будет проводить тренировку ППДО

10:54 07.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. В Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя в четверг днем флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 11:00 до 12:00 в районе Камышовой и Стрелецкой бухт флот будет проводить тренировки расчетов ППДО. В городе все спокойно", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, они сопровождаются работой военной техники и громкими звуками. Для сохранения спокойствия местных жителей и туристов главы регионов стараются заранее предупреждать о запланированных мероприятиях.
Кроме того, в разных районах полуострова специалисты ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС также предупреждают об этом заранее. Так, например, в четверг, боеприпасы утилизируют в Старом Крыму, Феодосии и других районах.
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