https://crimea.ria.ru/20230907/v-dvukh-bukhtakh-sevastopolya-budut-strelyat-1131226387.html

В двух бухтах Севастополя будут стрелять

В двух бухтах Севастополя будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.09.2023

В двух бухтах Севастополя будут стрелять

В Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя в четверг днем флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T10:54

2023-09-07T10:54

2023-09-07T10:54

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. В Камышовой и Стрелецкой бухтах Севастополя в четверг днем флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, они сопровождаются работой военной техники и громкими звуками. Для сохранения спокойствия местных жителей и туристов главы регионов стараются заранее предупреждать о запланированных мероприятиях.Кроме того, в разных районах полуострова специалисты ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС также предупреждают об этом заранее. Так, например, в четверг, боеприпасы утилизируют в Старом Крыму, Феодосии и других районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в четверг громко - что говорят властиЗвуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелять

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)