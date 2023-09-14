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У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину
У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023
У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину
Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T17:55
2023-09-14T17:55
2023-09-14T17:56
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наталья писарева
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что работы должны быть выполнены в регионе до 17:00.Ранее власти республики предупреждали жителей и гостей Крыма о том, что в четверг специальные службы продолжат работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких населенных пунктах Кировского, Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Черноморского районов. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в КрымуДнем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причинуАвиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
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У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину
Утилизацию взрывоопасных предметов в Черноморском районе Крыма продлили на два часа
17:55 14.09.2023 (обновлено: 17:56 14.09.2023)