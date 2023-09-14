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У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину
У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023
У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину
Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T17:55
2023-09-14T17:56
крым
черноморский район
наталья писарева
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что работы должны быть выполнены в регионе до 17:00.Ранее власти республики предупреждали жителей и гостей Крыма о том, что в четверг специальные службы продолжат работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких населенных пунктах Кировского, Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Черноморского районов. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в КрымуДнем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причинуАвиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма
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крым, черноморский район, наталья писарева, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество
У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину

Утилизацию взрывоопасных предметов в Черноморском районе Крыма продлили на два часа

17:55 14.09.2023 (обновлено: 17:56 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Aleksei Malgavko / Перейти в фотобанкТарханкутский маяк в поселке Оленевка
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Aleksei Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.
Ранее сообщалось, что работы должны быть выполнены в регионе до 17:00.
"Уважаемые жители! Время выполнения работ продлено до 19 часов", – сообщила она в своем Telegram-канале. Работы проводятся в районе береговой линии и районе затонувшего судна в акватории.
Ранее власти республики предупреждали жителей и гостей Крыма о том, что в четверг специальные службы продолжат работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких населенных пунктах Кировского, Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Черноморского районов.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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