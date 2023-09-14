https://crimea.ria.ru/20230914/u-tarkhankuta-budet-gromko-esche-dva-chasa--vlasti-obyasnili-prichinu-1131412400.html

У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину

У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023

У Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причину

Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T17:55

2023-09-14T17:55

2023-09-14T17:56

крым

черноморский район

наталья писарева

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Работу по уничтожению взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут продлили на два часа. Об этом предупредила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Ранее сообщалось, что работы должны быть выполнены в регионе до 17:00.Ранее власти республики предупреждали жителей и гостей Крыма о том, что в четверг специальные службы продолжат работы по утилизации взрывоопасных предметов в нескольких населенных пунктах Кировского, Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Черноморского районов. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в КрымуДнем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причинуАвиабомбу обнаружили в Сакском районе Крыма

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черноморский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черноморский район, наталья писарева, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество