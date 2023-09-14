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Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину
Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину
В Севастополе на специальном полигоне уничтожат еще 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах города могут быть РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T15:27
2023-09-14T16:20
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на специальном полигоне уничтожат еще 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах города могут быть слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, плановое уничтожение боеприпасов пройдет на полигоне в районе горы Кара-Коба ориентировочно с 15-30 до 17-00.Он отметил, что на этот раз пиротехники утилизируют 1 000 боеприпасов времен войны, которые были подняты со дна бухты Гильзовой.Накануне специальные службы также утилизировали боеприпасы времен войны в нескольких районах полуострова.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают сотни боеприпасов времен войны на спецполигонах. Власти и МЧС, как правило, предупреждают об этом жителей и гостей регионов заранее.
https://crimea.ria.ru/20230914/budet-gromko-gde-v-chetverg-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-v-krymu-1131396355.html
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, гу мчс россии по севастополю
Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину

Развожаев: 1000 боеприпасов времен войны уничтожат в Севастополе – будет громко

15:27 14.09.2023 (обновлено: 16:20 14.09.2023)
 
МЧС
МЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на специальном полигоне уничтожат еще 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах города могут быть слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, плановое уничтожение боеприпасов пройдет на полигоне в районе горы Кара-Коба ориентировочно с 15-30 до 17-00.
"Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на этот раз пиротехники утилизируют 1 000 боеприпасов времен войны, которые были подняты со дна бухты Гильзовой.
Накануне специальные службы также утилизировали боеприпасы времен войны в нескольких районах полуострова.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают сотни боеприпасов времен войны на спецполигонах. Власти и МЧС, как правило, предупреждают об этом жителей и гостей регионов заранее.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВеликая Отечественная войнаГУ МЧС России по Севастополю
 
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