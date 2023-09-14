https://crimea.ria.ru/20230914/dnem-v-sevastopole-budut-slyshny-vzryvy-vlasti-obyasnili-prichinu-1131405968.html

Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину

Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Днем в Севастополе будут слышны взрывы: власти объяснили причину

В Севастополе на специальном полигоне уничтожат еще 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах города могут быть РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T15:27

2023-09-14T15:27

2023-09-14T16:20

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на специальном полигоне уничтожат еще 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах города могут быть слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, плановое уничтожение боеприпасов пройдет на полигоне в районе горы Кара-Коба ориентировочно с 15-30 до 17-00.Он отметил, что на этот раз пиротехники утилизируют 1 000 боеприпасов времен войны, которые были подняты со дна бухты Гильзовой.Накануне специальные службы также утилизировали боеприпасы времен войны в нескольких районах полуострова.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают сотни боеприпасов времен войны на спецполигонах. Власти и МЧС, как правило, предупреждают об этом жителей и гостей регионов заранее.

https://crimea.ria.ru/20230914/budet-gromko-gde-v-chetverg-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-v-krymu-1131396355.html

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, гу мчс россии по севастополю