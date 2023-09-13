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В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов
В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов
Специальные службы проведут утилизацию взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T07:33
2023-09-13T07:33
2023-09-13T07:43
олег крючков
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы проведут утилизацию взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов
В Старом Крыму, Джанкойском, Бахчисарайском и Симферопольском районах будет громко
07:33 13.09.2023 (обновлено: 07:43 13.09.2023)