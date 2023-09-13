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В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов
В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов
Специальные службы проведут утилизацию взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T07:33
2023-09-13T07:43
олег крючков
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
старый крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы проведут утилизацию взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
старый крым
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олег крючков, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, старый крым, джанкойский район, симферопольский район, бахчисарай, новости крыма, крым
В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов

В Старом Крыму, Джанкойском, Бахчисарайском и Симферопольском районах будет громко

07:33 13.09.2023 (обновлено: 07:43 13.09.2023)
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы проведут утилизацию взрывоопасных предметов в нескольких районах Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"13 сентября будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: в пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, в г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, в с. Вольное (Джанкойский район) с 10.00 до 17.00, на плато Долгоруковская Яйла, Симферопольский район и г. Бахчисарай с 10.00 до 18.00", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
 
Олег КрючковБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяСтарый КрымДжанкойский районСимферопольский районБахчисарайНовости КрымаКрым
 
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