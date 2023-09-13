В Крыму будет громко: утилизация взрывоопасных предметов

"13 сентября будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: в пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, в г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, в с. Вольное (Джанкойский район) с 10.00 до 17.00, на плато Долгоруковская Яйла, Симферопольский район и г. Бахчисарай с 10.00 до 18.00", – написал Крючков в своем Telegram-канале.