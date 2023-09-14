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Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики
Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики
Громкие звуки, которые вечером в четверг слышны в центре Севастополя, связаны с тренировками военнослужащих Черноморского флота по гранатометанию в рамках... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T19:33
2023-09-14T19:34
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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новости крыма
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СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые вечером в четверг слышны в центре Севастополя, связаны с тренировками военнослужащих Черноморского флота по гранатометанию в рамках мероприятий по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Днем 14 сентября губернатор предупреждал о том, что в городе могут быть слышны звуки взрывов в связи с работой МЧС по утилизации тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны на спецполигоне в районе горы Кара-Коба. А глава администрации Черноморского района Наталья Писарева сообщила о продлении работы по утилизации взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут.В Крыму и Севастополя почти ежедневно проходят учения военных в связи с участившимися попытками ВСУ атаковать город. О громких звуках, связанных с тренировками, власти как правило предупреждают жителей и гостей заранее. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории стрельба – власти назвали причинуУ Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причинуВ Севастополе катера и паромы возобновили работу
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма
Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики

Развожаев: противодиверсионные силы флота проводят тренировки по гранатометанию

19:33 14.09.2023 (обновлено: 19:34 14.09.2023)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые вечером в четверг слышны в центре Севастополя, связаны с тренировками военнослужащих Черноморского флота по гранатометанию в рамках мероприятий по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города – это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО", – написал глава города в своем Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Днем 14 сентября губернатор предупреждал о том, что в городе могут быть слышны звуки взрывов в связи с работой МЧС по утилизации тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны на спецполигоне в районе горы Кара-Коба. А глава администрации Черноморского района Наталья Писарева сообщила о продлении работы по утилизации взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут.
В Крыму и Севастополя почти ежедневно проходят учения военных в связи с участившимися попытками ВСУ атаковать город. О громких звуках, связанных с тренировками, власти как правило предупреждают жителей и гостей заранее.
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