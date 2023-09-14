https://crimea.ria.ru/20230914/gromkie-zvuki-v-tsentre-goroda--v-sevastopole-rabotayut-granatometchiki-1131417562.html

Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики

Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчики

Громкие звуки, которые вечером в четверг слышны в центре Севастополя, связаны с тренировками военнослужащих Черноморского флота по гранатометанию в рамках... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T19:33

2023-09-14T19:33

2023-09-14T19:34

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые вечером в четверг слышны в центре Севастополя, связаны с тренировками военнослужащих Черноморского флота по гранатометанию в рамках мероприятий по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Днем 14 сентября губернатор предупреждал о том, что в городе могут быть слышны звуки взрывов в связи с работой МЧС по утилизации тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны на спецполигоне в районе горы Кара-Коба. А глава администрации Черноморского района Наталья Писарева сообщила о продлении работы по утилизации взрывоопасных предметов в районе мыса Тарханкут.В Крыму и Севастополя почти ежедневно проходят учения военных в связи с участившимися попытками ВСУ атаковать город. О громких звуках, связанных с тренировками, власти как правило предупреждают жителей и гостей заранее. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории стрельба – власти назвали причинуУ Тарханкута будет громко еще два часа – власти объяснили причинуВ Севастополе катера и паромы возобновили работу

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма