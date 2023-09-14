https://crimea.ria.ru/20230914/v-sevastopole-katera-i-paromy-vozobnovili-rabotu-1131409661.html

В Севастополе катера и паромы возобновили работу

В Севастополе катера и паромы возобновили работу - РИА Новости Крым, 14.09.2023

В Севастополе катера и паромы возобновили работу

Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T16:33

2023-09-14T16:33

2023-09-14T16:33

морской транспорт

севастополь

новости крыма

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.Работа рейда была временно приостановлена в районе 15 часов дня. О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщалось.

https://crimea.ria.ru/20230914/levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-proezda-1131408833.html

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морской транспорт, севастополь, новости крыма, крым, общество