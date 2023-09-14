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В Севастополе катера и паромы возобновили работу - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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В Севастополе катера и паромы возобновили работу
В Севастополе катера и паромы возобновили работу - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В Севастополе катера и паромы возобновили работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T16:33
2023-09-14T16:33
морской транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.Работа рейда была временно приостановлена в районе 15 часов дня. О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщалось.
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морской транспорт, севастополь, новости крыма, крым, общество
В Севастополе катера и паромы возобновили работу

В Севастополе восстановлена работа катеров и паромов

16:33 14.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", – сказано в сообщении.
Работа рейда была временно приостановлена в районе 15 часов дня. О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщалось.
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