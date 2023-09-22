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В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властей
В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властей - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властей
В Крыму с 10 до 18 часов в пяти районах республики могут быть слышны взрывы – пиротехники уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T08:23
2023-09-22T08:23
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 10 до 18 часов в пяти районах республики могут быть слышны взрывы – пиротехники уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы РК Олег Крючков.С 10.00 утра и до 18.00 вечера работы пройдут в г. Судак и селе Холодовка, а также селе Юркино в Ленинском районе.С 11.00 до 13.00 – в г. Старый Крым. А с 13.00 до 15.00 – в пгт. Октябрьское и селе Вольное в Джанкойском районе. Накануне работы по утилизации взрывоопасных предметов проводились в Джанкойском районе. В Крыму и Севастополе специалисты почти ежедневно уничтожают найденные в разных районах боеприпасы времен ВОВ на спецполигонах. Местные власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения о прохождении военных учений.
https://crimea.ria.ru/20230912/aviabombu-obnaruzhili-v-sakskom-rayone-kryma-1131361215.html
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, судак, крым, ленинский район, старый крым, джанкойский район
В пяти районах Крыма будет громко – предупреждение властей

В пяти районах Крыма 22 сентября будут уничтожать взрывоопасные предметы – власти

08:23 22.09.2023
 
МЧС
МЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 10 до 18 часов в пяти районах республики могут быть слышны взрывы – пиротехники уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы РК Олег Крючков.
"Сегодня, 22 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", – сообщил Крючков.
С 10.00 утра и до 18.00 вечера работы пройдут в г. Судак и селе Холодовка, а также селе Юркино в Ленинском районе.
С 11.00 до 13.00 – в г. Старый Крым. А с 13.00 до 15.00 – в пгт. Октябрьское и селе Вольное в Джанкойском районе.
Накануне работы по утилизации взрывоопасных предметов проводились в Джанкойском районе.
В Крыму и Севастополе специалисты почти ежедневно уничтожают найденные в разных районах боеприпасы времен ВОВ на спецполигонах. Местные власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения о прохождении военных учений.
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