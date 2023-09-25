Рейтинг@Mail.ru
В центре Севастополя громко – что происходит - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230925/v-tsentre-sevastopolya-gromko--chto-proiskhodit-1131643034.html
В центре Севастополя громко – что происходит
В центре Севастополя громко – что происходит - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В центре Севастополя громко – что происходит
Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
севастополь
михаил развожаев
общество
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВ Севастополе отработала ПВО: сбита ракетаВ Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
https://crimea.ria.ru/20230925/raboty-po-utilizatsii-vzryvoopasnykh-predmetov---gde-budet-gromko-v-krymu-1131639737.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a84a8c8c71a9e7ab5394b83730ce5582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В центре Севастополя громко – что происходит

Развожаев: громкий звук в центре Севастополя связан с демонтажем конструкций на штабе ЧФ

10:34 25.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Саперы обезвредили бомбу в Крыму
08:21
Работы по утилизации взрывоопасных предметов - где будет громко в Крыму
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников
В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
 
СевастопольМихаил РазвожаевОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
13:50"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступником
13:06Строитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета
12:58Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из Донузлава
12:48Очередной подрыв произведут в здании штаба ЧФ – названо время
12:43Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область
12:37"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО
12:16Ракетный удар по Токмаку: стало известно о состоянии раненых детей
11:58Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с
11:47Бойцы "Днепра" уничтожили три позиции и лодку ВСУ на Херсонщине
11:33Скончался экс-министр экономики и член СПЧ Евгений Ясин
11:23В Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
11:07ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой
10:50Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
10:34В центре Севастополя громко – что происходит
10:24Новая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
10:15Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях
10:06Землю накрыла магнитная буря - когда она закончится
09:57Миллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
09:57110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины
Лента новостейМолния