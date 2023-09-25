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В центре Севастополя громко – что происходит
В центре Севастополя громко – что происходит - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В центре Севастополя громко – что происходит
Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
севастополь
михаил развожаев
общество
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВ Севастополе отработала ПВО: сбита ракетаВ Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
https://crimea.ria.ru/20230925/raboty-po-utilizatsii-vzryvoopasnykh-predmetov---gde-budet-gromko-v-krymu-1131639737.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В центре Севастополя громко – что происходит
Развожаев: громкий звук в центре Севастополя связан с демонтажем конструкций на штабе ЧФ