https://crimea.ria.ru/20230925/v-tsentre-sevastopolya-gromko--chto-proiskhodit-1131643034.html

В центре Севастополя громко – что происходит

В центре Севастополя громко – что происходит - РИА Новости Крым, 25.09.2023

В центре Севастополя громко – что происходит

Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T10:34

2023-09-25T10:34

2023-09-25T10:34

севастополь

михаил развожаев

общество

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с демонтажем конструкций на здании штаба ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВ Севастополе отработала ПВО: сбита ракетаВ Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава

https://crimea.ria.ru/20230925/raboty-po-utilizatsii-vzryvoopasnykh-predmetov---gde-budet-gromko-v-krymu-1131639737.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма