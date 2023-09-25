https://crimea.ria.ru/20230925/avariynye-raboty-snova-provedut-v-shtabe-chf---preduprezhdenie-razvozhaeva-1131654865.html

Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева

Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева

Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T18:37

2023-09-25T18:37

2023-09-25T18:37

михаил развожаев

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Это уже четвертый за день раз, когда специалисты оперативных служб производят контролируемый подрыв. До этого активные работы по демонтажу проводились в 10:00, в 11:25 и 13:00."Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен ориентировочно в 19:00", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. - Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее".22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеВ центре Севастополя громко – что происходитВ Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безопасность