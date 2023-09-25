https://crimea.ria.ru/20230925/avariynye-raboty-snova-provedut-v-shtabe-chf---preduprezhdenie-razvozhaeva-1131654865.html
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T18:37
2023-09-25T18:37
2023-09-25T18:37
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Это уже четвертый за день раз, когда специалисты оперативных служб производят контролируемый подрыв. До этого активные работы по демонтажу проводились в 10:00, в 11:25 и 13:00."Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен ориентировочно в 19:00", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. - Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее".22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеВ центре Севастополя громко – что происходитВ Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безопасность
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Развожаев предупредил о времени очередного подрыва аварийных конструкций в здании штаба ЧФ