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Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T18:37
2023-09-25T18:37
михаил развожаев
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Это уже четвертый за день раз, когда специалисты оперативных служб производят контролируемый подрыв. До этого активные работы по демонтажу проводились в 10:00, в 11:25 и 13:00."Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен ориентировочно в 19:00", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. - Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее".22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеВ центре Севастополя громко – что происходитВ Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ
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михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безопасность
Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева

Развожаев предупредил о времени очередного подрыва аварийных конструкций в здании штаба ЧФ

18:37 25.09.2023
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Еще один плановый подрыв для обрушения аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота произойдет около 19:00 в понедельник. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
Это уже четвертый за день раз, когда специалисты оперативных служб производят контролируемый подрыв. До этого активные работы по демонтажу проводились в 10:00, в 11:25 и 13:00.
"Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен ориентировочно в 19:00", – написал в своем Telegram-канале Развожаев. - Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее".
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
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