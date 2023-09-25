https://crimea.ria.ru/20230925/ocherednoy-podryv-proizvedut-v-zdanii-shtaba-chf--nazvano-vremya-1131645996.html

Очередной подрыв произведут в здании штаба ЧФ – названо время

Очередной подрыв произведут в здании штаба ЧФ – названо время - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Очередной подрыв произведут в здании штаба ЧФ – названо время

Очередной плановый подрыв аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота в Севастополе запланирован на 13 часов, в это время в городе будут слышны... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T12:48

2023-09-25T12:48

2023-09-25T12:51

севастополь

михаил развожаев

общество

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Очередной плановый подрыв аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота в Севастополе запланирован на 13 часов, в это время в городе будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Это уже третий раз за понедельник, когда специалисты оперативных служб производят контролируемый подрыв. До этого активные работы по демонтажу проводились в 10:00 и в 11:25.Как сообщалось, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеВ центре Севастополя громко – что происходитВ Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФ

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма