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Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с
Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с
Сильный ветер скоростью до 25 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T11:58
2023-09-25T11:58
2023-09-25T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Сильный ветер скоростью до 25 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Затяжное штормовое объявили в Крыму накануне. Синоптики предупреждали об усилении ветра до 22 м/с в период с 25 по 28 сентября включительно, однако сейчас прогноз скорректировали.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушениями сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеТепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в КрымуВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
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Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с
МЧС: шквальный ветер до 25 м/с обрушится на Крым в ближайшие двое суток