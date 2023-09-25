https://crimea.ria.ru/20230925/novoe-shtormovoe-v-krymu-shkvalistyy-veter-usilitsya-do-25-ms-1131644985.html

Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с

Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Новое штормовое в Крыму: шквалистый ветер усилится до 25 м/с

Сильный ветер скоростью до 25 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T11:58

2023-09-25T11:58

2023-09-25T11:58

крым

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127846452_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_62f142021a6829eb978940bbaf9361d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Сильный ветер скоростью до 25 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Затяжное штормовое объявили в Крыму накануне. Синоптики предупреждали об усилении ветра до 22 м/с в период с 25 по 28 сентября включительно, однако сейчас прогноз скорректировали.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушениями сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеТепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в КрымуВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество