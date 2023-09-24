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Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
На следующей неделе в Крыму прогнозируется солнечная погода и до 28 градусов тепла, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T18:24
2023-09-24T18:24
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
радио "спутник в крыму"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму прогнозируется солнечная погода и до 28 градусов тепла, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозам метеорологов, в первой половине недели ожидается усиление северо-восточного ветра до 5-10 м/с, в порывах 13-18 м/с. А к выходным местами пройдут скоротечные дожди."Лишь к концу недели, к вечеру пятницы, к полуострову подойдет циклон. Небо постепенно начнут закрывать облака, местами прошумят скоротечные дожди с грозами. Но будет тепло. Температура воздуха в среднем составит около 25 градусов", - сказал Тишковец.Температура морской воды у берегов Крыма варьируется от 22 до 23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеТри дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму

ФОБОС: в Крыму на неделе воздух прогреется до +28 градусов, вода в море +23

18:24 24.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский парк
Форосский парк - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму прогнозируется солнечная погода и до 28 градусов тепла, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Погода в Крыму будет определяться антициклоном, но постепенно ветры развернутся на северо-восточные румбы и посвежеет. Однако это всего лишь сделает температурный режим умеренным и комфортным. Будет преобладать солнечная и теплая погода. Ночные температуры составят +12…17 градусов, ну а днем можно рассчитывать на +23…28 градусов. И так в течение всей недели. Это выше, чем положено по климатической норме сентября", - рассказал он.
По прогнозам метеорологов, в первой половине недели ожидается усиление северо-восточного ветра до 5-10 м/с, в порывах 13-18 м/с. А к выходным местами пройдут скоротечные дожди.
"Лишь к концу недели, к вечеру пятницы, к полуострову подойдет циклон. Небо постепенно начнут закрывать облака, местами прошумят скоротечные дожди с грозами. Но будет тепло. Температура воздуха в среднем составит около 25 градусов", - сказал Тишковец.
Температура морской воды у берегов Крыма варьируется от 22 до 23 градусов.
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