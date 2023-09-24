https://crimea.ria.ru/20230924/teplo-veter-i-dozhdi-nedelnyy-prognoz-pogody-v-krymu-1131598882.html

Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму

Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму

На следующей неделе в Крыму прогнозируется солнечная погода и до 28 градусов тепла, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T18:24

2023-09-24T18:24

2023-09-24T18:24

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

радио "спутник в крыму"

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130907941_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_874a26412d84a393e8784838b828aace.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму прогнозируется солнечная погода и до 28 градусов тепла, лишь к выходным полуостров попадет под влияние циклона и местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозам метеорологов, в первой половине недели ожидается усиление северо-восточного ветра до 5-10 м/с, в порывах 13-18 м/с. А к выходным местами пройдут скоротечные дожди."Лишь к концу недели, к вечеру пятницы, к полуострову подойдет циклон. Небо постепенно начнут закрывать облака, местами прошумят скоротечные дожди с грозами. Но будет тепло. Температура воздуха в среднем составит около 25 градусов", - сказал Тишковец.Температура морской воды у берегов Крыма варьируется от 22 до 23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливеТри дня шторма: грозовые дожди и град накроют Краснодарский край

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма