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Крымский мост закрыт для движения
Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Крымский мост закрыт для движения
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в понедельник вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T21:07
2023-09-25T21:07
2023-09-25T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в понедельник вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.В течение дня очередей к досмотровым пунктам у моста со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Ранее сообщалось, что около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион авто проехал за лето по Крымскому мостуВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправаВ Севастополе объявили воздушную тревогу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма
Крымский мост закрыт для движения
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
21:07 25.09.2023 (обновлено: 21:22 25.09.2023)