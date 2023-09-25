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Крымский мост закрыт для движения

Крымский мост закрыт для движения - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Крымский мост закрыт для движения

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в понедельник вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T21:07

2023-09-25T21:07

2023-09-25T21:22

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в понедельник вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.В течение дня очередей к досмотровым пунктам у моста со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Ранее сообщалось, что около миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион авто проехал за лето по Крымскому мостуВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправаВ Севастополе объявили воздушную тревогу

крымский мост

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма