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Часть Ялты на три дня останется без газа
Часть Ялты на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Часть Ялты на три дня останется без газа
В Ялте на несколько дней приостановят подачу газа по ряду адресов. Информацию об этом разместило ГУП РК "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T18:54
2023-09-25T18:54
2023-09-25T18:54
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Ялте на несколько дней приостановят подачу газа по ряду адресов. Информацию об этом разместило ГУП РК "Крымгазсети".Без газа в эти дни останутся абоненты жилых домов по следующим адресам Ялты: Александровский туп., ул. Большевистская, ул. Верхнедарсановская, ул. Ветеранов, ул. Владимирский туп., ул. Войкова, Дарсановская, Дарсановский пер., Карпатский пер., ул. Кедровая, ул. Мусы Мамута им., ул. Нижнедарсановская, ул. Ореховая, ул. Ословского, 10А, 14, ул. Османова Ейбазера Мустафы им, ул. Поповой, ул. Поселковая, ул. Рабочая, 33А, ул. Радужная, Родниковый пер., ул. Средне-Дарсановская, ул. Ударника, 12А, ул. Халтурина, ул. Чкалова, Южнобережное ш., 29, 31, 40, 43, 49, 51, 57, 59, Яна Тарвацкого, 7, ул. Загородная , 17А, Б, В, Г, Д..Также не будет газа в домах на Иссарском шоссе и улице Красина в пгт Виноградное.Коснется приостановка подачи газа и коммунально-бытовых предприятий по следующим адресам: Южнобережное шоссе, 45А (ООО Строймаркет), Дражинского, 50 (ГК ПАО Ялта-Интурист), Дарсановский пер., 10 (ООО Фуршет), Ореховая ул., 44 (ООО ПУД), ул. Войкова, Мемориальный комплекс "Холм Славы" (МБУ "Зеленстрой"), Большевистская, 10 (ООО АБМ), Дарсановская, 15 (ООО Курортспецстрой), ул. Дарсановская, 5Б (ИП Авдиенко Александр Валерьевич), ул. Дарсановская, 6 (ГКУ РК (РФ) Противооползневое управление), ул. Дарсановская, 3 (ООО СУ-35), ул. Халтурина, 52 (ООО СВК), Южнобережное шоссе, 18А (ИП Меликов Михаил Владимирович), Кирова, 169 (ООО "ТОК "Поляна сказок""), Дарсановский пер., 4 (ИП Яценко Жанна Ивановна), ул. Халтурина, 52 (ИП Нечпал Наталья Георгиевна), ул. Большевистская, 29 (ГУП РК Крымхлеб).Повторный пуск газа будет производиться 28 сентября с 10.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда все населенные пункты Крыма будут с газомКрымским льготникам помогут провести газВ Крыму газ бесплатно подведут к 77 тысячам участков
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ялта, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, крым, газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Ялте на несколько дней приостановят подачу газа по ряду адресов. Информацию об этом разместило ГУП РК "Крымгазсети".
"Ялтинское Управление эксплуатации газового хозяйства сообщает, что 26 - 28 сентября 2023 года в связи с проведением работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления в районе магазина ПУД (в составе газопровода "Газопровод г. Ялта, ул. Садовая") будет приостановлена подача газа", - говорится в Telegram-канале предприятия.
Без газа в эти дни останутся абоненты жилых домов по следующим адресам Ялты: Александровский туп., ул. Большевистская, ул. Верхнедарсановская, ул. Ветеранов, ул. Владимирский туп., ул. Войкова, Дарсановская, Дарсановский пер., Карпатский пер., ул. Кедровая, ул. Мусы Мамута им., ул. Нижнедарсановская, ул. Ореховая, ул. Ословского, 10А, 14, ул. Османова Ейбазера Мустафы им, ул. Поповой, ул. Поселковая, ул. Рабочая, 33А, ул. Радужная, Родниковый пер., ул. Средне-Дарсановская, ул. Ударника, 12А, ул. Халтурина, ул. Чкалова, Южнобережное ш., 29, 31, 40, 43, 49, 51, 57, 59, Яна Тарвацкого, 7, ул. Загородная , 17А, Б, В, Г, Д..
Также не будет газа в домах на Иссарском шоссе и улице Красина в пгт Виноградное.
Коснется приостановка подачи газа и коммунально-бытовых предприятий по следующим адресам: Южнобережное шоссе, 45А (ООО Строймаркет), Дражинского, 50 (ГК ПАО Ялта-Интурист), Дарсановский пер., 10 (ООО Фуршет), Ореховая ул., 44 (ООО ПУД), ул. Войкова, Мемориальный комплекс "Холм Славы" (МБУ "Зеленстрой"), Большевистская, 10 (ООО АБМ), Дарсановская, 15 (ООО Курортспецстрой), ул. Дарсановская, 5Б (ИП Авдиенко Александр Валерьевич), ул. Дарсановская, 6 (ГКУ РК (РФ) Противооползневое управление), ул. Дарсановская, 3 (ООО СУ-35), ул. Халтурина, 52 (ООО СВК), Южнобережное шоссе, 18А (ИП Меликов Михаил Владимирович), Кирова, 169 (ООО "ТОК "Поляна сказок""), Дарсановский пер., 4 (ИП Яценко Жанна Ивановна), ул. Халтурина, 52 (ИП Нечпал Наталья Георгиевна), ул. Большевистская, 29 (ГУП РК Крымхлеб).
Повторный пуск газа будет производиться 28 сентября с 10.30.
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