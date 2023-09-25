https://crimea.ria.ru/20230925/chast-yalty-na-tri-dnya-ostanetsya-bez-gaza-1131654534.html

Часть Ялты на три дня останется без газа

Часть Ялты на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Часть Ялты на три дня останется без газа

В Ялте на несколько дней приостановят подачу газа по ряду адресов. Информацию об этом разместило ГУП РК "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T18:54

2023-09-25T18:54

2023-09-25T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Ялте на несколько дней приостановят подачу газа по ряду адресов. Информацию об этом разместило ГУП РК "Крымгазсети".Без газа в эти дни останутся абоненты жилых домов по следующим адресам Ялты: Александровский туп., ул. Большевистская, ул. Верхнедарсановская, ул. Ветеранов, ул. Владимирский туп., ул. Войкова, Дарсановская, Дарсановский пер., Карпатский пер., ул. Кедровая, ул. Мусы Мамута им., ул. Нижнедарсановская, ул. Ореховая, ул. Ословского, 10А, 14, ул. Османова Ейбазера Мустафы им, ул. Поповой, ул. Поселковая, ул. Рабочая, 33А, ул. Радужная, Родниковый пер., ул. Средне-Дарсановская, ул. Ударника, 12А, ул. Халтурина, ул. Чкалова, Южнобережное ш., 29, 31, 40, 43, 49, 51, 57, 59, Яна Тарвацкого, 7, ул. Загородная , 17А, Б, В, Г, Д..Также не будет газа в домах на Иссарском шоссе и улице Красина в пгт Виноградное.Коснется приостановка подачи газа и коммунально-бытовых предприятий по следующим адресам: Южнобережное шоссе, 45А (ООО Строймаркет), Дражинского, 50 (ГК ПАО Ялта-Интурист), Дарсановский пер., 10 (ООО Фуршет), Ореховая ул., 44 (ООО ПУД), ул. Войкова, Мемориальный комплекс "Холм Славы" (МБУ "Зеленстрой"), Большевистская, 10 (ООО АБМ), Дарсановская, 15 (ООО Курортспецстрой), ул. Дарсановская, 5Б (ИП Авдиенко Александр Валерьевич), ул. Дарсановская, 6 (ГКУ РК (РФ) Противооползневое управление), ул. Дарсановская, 3 (ООО СУ-35), ул. Халтурина, 52 (ООО СВК), Южнобережное шоссе, 18А (ИП Меликов Михаил Владимирович), Кирова, 169 (ООО "ТОК "Поляна сказок""), Дарсановский пер., 4 (ИП Яценко Жанна Ивановна), ул. Халтурина, 52 (ИП Нечпал Наталья Георгиевна), ул. Большевистская, 29 (ГУП РК Крымхлеб).Повторный пуск газа будет производиться 28 сентября с 10.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда все населенные пункты Крыма будут с газомКрымским льготникам помогут провести газВ Крыму газ бесплатно подведут к 77 тысячам участков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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