https://crimea.ria.ru/20230904/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-sentyabrya-1131161730.html

Главные события и заявления дня: 4 сентября

Главные события и заявления дня: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Главные события и заявления дня: 4 сентября

Главные тезисы переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин оценил ход контрнаступления ВСУ. На Украине... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T22:30

2023-09-04T22:30

2023-09-04T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Главные тезисы переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин оценил ход контрнаступления ВСУ. На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря. Биржевые цены на бензин АИ-95 в России вновь бьют рекорды. ФСБ задержала пособника украинской ДРГ в Запорожской области. Российские военные продолжают громить подразделения ВСУ, склады с вооружением и технику противника в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О чем лидеры России и Турции говорили в СочиПрезидент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом отметил, что набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, а товарооборот между странами растет. Он также выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции."Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%. В первом полугодии этого года позитивный темп сохраняется, он не такой мощный, как был в прошлом году, но все же позитивный", - сказал Путин.Российский лидер также отметил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке. А также указал на готовность реанимировать Черноморскую инициативу как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.Говоря о ситуации на Украине, Путин заметил, что Киев отправил на свалку договоренности по урегулированию конфликта, которые были достигнуты при посредничестве президента Турции."Мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность. Проектные документы были согласованы российской и украинкой делегацией. Но затем Украина отправила их на свалку", – сказал Путин.В свою очередь доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин выразил мнение, что турецкий лидер прибыл в Россию, чтобы наладить двусторонние отношения Анкары и Москвы, пострадавшие в результате его прозападного демарша.Это провал: Путин о контрнаступлении ВСУПрезидент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии."Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это – провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что "только за сутки на одном направлении было уничтожено шесть украинских танков", а только за последние пять дней Россией было уничтожено семь украинских морских беспилотников.Что происходит в Богоявленском женском монастыреТерритория монастыря в Кременце Тернопольской области была оцеплена полицией. Как пояснили в пресс-службе Украинской православной церкви, что монастырь сделал все возможное, чтобы сохранить имущество на условиях бесплатного пользования, как это было раньше, или на условиях аренды. Но никакого ответа игуменья так и не получила."Сегодня утром, 4 сентября 2023 года, правоохранительные органы окружили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от властей", - уточняют в УПЦ.Бензин АИ-95 продолжил ростСтоимость бензина Аи-95 обновила рекорд: топливо стоит выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.В соответствии с биржевыми индексами за 4 сентября, цена бензина Аи-95 составила 75,03 тысяч рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,41%, до 68 278 рублей за тонну.В Запорожской области задержан пособника украинской ДРГФедеральной службой безопасности РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, который осуществлял сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины.Российская армия продолжает разгром украинских боевиков в зоне СВОРоссийские военные разбили штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили 140 человек, еще три боевика из числа разведчиков сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап и четыре беспилотника. Также было уничтожено судостроительное предприятие, на котором собирали беспилотные катера из поставляемых с Запада комплектующих. В районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также три реактивных снаряда HIMARS, уничтожены склады вооружения ВСУ. А на Краснолиманском направлении российские Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ.

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https://crimea.ria.ru/20230904/rossiyskim-programmistam-uvelichat-vozrast-otsrochki-ot-prizyva-v-armiyu-1131159460.html

https://crimea.ria.ru/20230904/rustem-umerov-chto-izvestno-o-buduschem-ministre-oborony-ukrainy-1131155654.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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