https://crimea.ria.ru/20230527/vykhod-vagnera-i-ranenie-zaluzhnogo-top-novostey-nedeli-1129003164.html

Выход "Вагнера" и ранение Залужного: топ новостей недели

Выход "Вагнера" и ранение Залужного: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Выход "Вагнера" и ранение Залужного: топ новостей недели

Выход ЧВК "Вагнер" из освобожденного Артемовска. Атаки на Белгородскую область, а также дроны над Крымом и Севастополем. Ранение главкома ВСУ Залужного... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T18:23

2023-05-27T18:23

2023-05-27T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Выход ЧВК "Вагнер" из освобожденного Артемовска. Атаки на Белгородскую область, а также дроны над Крымом и Севастополем. Ранение главкома ВСУ Залужного. Заявление Буданова о планах убить три миллиона крымчан. Ответ Ле Пен на вопрос "Чей Крым". Закрытие Крымского моста. Большое отключение света в Симферополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Выход "Вагнера" из АртемовскаПодразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии, заявил на этой неделе Евгений Пригожин. До 1 июня основная часть ЧВК перебазируется в тыловые лагеря. Военным оставят боекомплект, если потребуется, в городе останутся те, кто играл основную роль в его освобождении. Пригожин добавил, что бойцы подразделения будут готовы к дальнейшим действиям после того, как починят технику. Оценивая выход ЧВК, военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, выразил мнение, что со стороны сил РФ в ближайшее время не будет каких-то больших наступательных операций. Похожая ситуация будет наблюдаться и с украинской стороны, потому что потери боевиков превосходят потери российских сил в разы.Атаки на Белгородскую областьНа этой неделе украинские боевики усилили интенсивность и число атак на Белгородскую область России. В субботу регион обстреляли более ста раз, пострадал один человек.В воскресенье сбит беспилотник, обстреляны два села. 22 мая на территорию области прорвалась украинская ДРГ. В результате пострадали несколько мирных жителей, один человек погиб. Большая часть населения покинула территорию. Жители девяти населенных пунктов были временно отселены. 23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. После этого в течение всей недели обстрелы и беспилотные атаки на город продолжались. Беспилотники над Крымом и СевастополемВ ночь на 25 мая украинские беспилотники атаковали Севастополь, атака была отбита. В эту же ночь система противовоздушной обороны сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппаратов. Жертв и пострадавших нет. Ранение ЗалужногоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту возле села Посад-Покровское под Херсоном в начале мая, состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета. Поэтому продолжать службу главком ВСУ не сможет, сообщил на этой неделе сайт РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.При этом военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов уверен, что ранение Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте. Заявление Буданова и ответ из СовфедаНа этой неделе глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову заявил о необходимости уничтожить три млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Буданов выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова. По мнению сенатора России от крымского региона, члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, эта нездоровая идея главы украинской разведки Кирилла Буданова показывает его нацистскую сущность и недостаток ума.Чей КрымКрым - легитимная часть России, заявила на этой неделе глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Она напомнила, что полуостров был "передан диктатором по его капризу", подчеркнула, что является убежденной сторонницей референдумов и считает, что крымчане свободно выразили свое желание, проголосовав за то, чтобы Крым вновь стал частью России. Дым на Крымском мосту24 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о закрытии Крымского моста из-за учений в его районе. Уже через несколько часов движение восстановили, задымление, которое можно было видеть на мосту, также было связано с учениями. Обесточенный СимферопольВ воскресенье часть Симферополя обесточилась из-за технологического сбоя. О полном устранении аварии и восстановлении электроэнергии специалисты "Крымэнерго" отчитались 22 числа. По факту масштабного происшествия прокуратура начала проверку. По данным Минэнерго, Симферополь и пригород оставались без света из-за шквального ветра.

https://crimea.ria.ru/20230521/osvobozhdenie-artemovska-pochemu-eto-vazhno-i-chto-budet-dalshe-1128860435.html

https://crimea.ria.ru/20230526/sotni-snaryadov-i-drony-obrushili-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-za-sutki-1128978691.html

https://crimea.ria.ru/20230525/sevastopol-atakovali-bespilotniki---chto-izvestno-1128948645.html

https://crimea.ria.ru/20230524/bolshoy-uspekh-rossiyskoy-razvedki-voennyy-ekspert-o-ranenii-zaluzhnogo-1128942308.html

https://crimea.ria.ru/20230522/v-krymu-predskazali-sudbu-budanova-posle-ugrozy-unichtozhit-vsekh-krymchan-1128886250.html

https://crimea.ria.ru/20230522/okolo-krymskogo-mosta-arkheologi-nashli-buksir-uchastnik-voyny-s-turkami-1128883501.html

https://crimea.ria.ru/20230526/krupnaya-avariya-proizoshla-na-setyakh-krymskogo-provaydera-miranda-media-1128997428.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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