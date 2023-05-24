Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230524/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1128929373.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T11:16
2023-05-24T11:29
крымский мост
крым
упрдор "тамань"
общество
транспорт
учения
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e069ee78c42f2c06a5b965316445b0b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".О временном перекрытии моста через Керченский пролив ранее в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов. Причина – проводимые в районе учения.И уточнили, что задымление, которое можно было видеть в среду на Крымском мосту, также связано с учениями.Как сообщалось, Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_673f25b4344cb3a828210b7597349cbe.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, упрдор "тамань", общество, транспорт, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Упрдор "Тамань": движение по Крымскому мосту возобновлено после учений

11:16 24.05.2023 (обновлено: 11:29 24.05.2023)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
Крымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".
О временном перекрытии моста через Керченский пролив ранее в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов. Причина – проводимые в районе учения.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 09:26
Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей

"В 11:00 движение автомобильного транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме", - проинформировали в Упрдор "Тамань".

И уточнили, что задымление, которое можно было видеть в среду на Крымском мосту, также связано с учениями.
Как сообщалось, Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост закрыт
Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
 
Крымский мостКрымУпрдор "Тамань"ОбществоТранспортУченияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей
14:01Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой
13:47В Крыму установили льготы для участников СВО
13:38В МИД назвали реальные цели Запада на Украине
13:25За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты
13:18В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка
13:00Захарова резко отреагировала на заявление США про удары по Крыму
12:52Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должности
12:40Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области
12:28В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента
12:18Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму
12:02Выбираем ипотеку: господдержка делает ипотечные кредиты более выгодными
11:57Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град
11:41В Крыму выпустили первый в России "Класс гостеприимства"
11:34Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки
11:16Движение по Крымскому мосту возобновлено
11:15Боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
10:46Крымский мост закрыт
10:45В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского
10:40Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
Лента новостейМолния