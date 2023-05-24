https://crimea.ria.ru/20230524/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1128929373.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T11:16

2023-05-24T11:16

2023-05-24T11:29

крымский мост

крым

упрдор "тамань"

общество

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новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".О временном перекрытии моста через Керченский пролив ранее в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов. Причина – проводимые в районе учения.И уточнили, что задымление, которое можно было видеть в среду на Крымском мосту, также связано с учениями.Как сообщалось, Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова

https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

крымский мост

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, упрдор "тамань", общество, транспорт, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя