https://crimea.ria.ru/20230524/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1128929373.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T11:16
2023-05-24T11:16
2023-05-24T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Тамань".О временном перекрытии моста через Керченский пролив ранее в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов. Причина – проводимые в районе учения.И уточнили, что задымление, которое можно было видеть в среду на Крымском мосту, также связано с учениями.Как сообщалось, Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
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РИА Новости Крым
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Упрдор "Тамань": движение по Крымскому мосту возобновлено после учений
11:16 24.05.2023 (обновлено: 11:29 24.05.2023)